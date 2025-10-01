Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Нельзя сломать систему: Юрий Лоза шокирует откровениями о правилах ТВ-шоу

1:14
Шоу-бизнес

Юрий Лоза высказал обиду на телевизионщиков, которые высокомерно относятся к гостям ТВ-шоу.

Певец Юрий Лоза
Фото: Телеграм-канал Юрия Лозы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Юрий Лоза

Певец ответил на вопрос, который ему часто задают. Он признал, что очень редко приходит на телевизионные и радиоэфиры.

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что музыкального вещания на ТВ мало.

"Те, от кого зависит появление артистов на экране, это зализанные с ног до головы небожители, которые и ведут себя соответствующе", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Он обратил внимание, что редакторы музыкального действа пренебрежительно относятся к артистам и не учитывают мнения самого музыканта о том, какую песню он хотел бы исполнить.

"То же самое происходит на радио — только хозяин той или иной станции знает, что должно звучать в его эфире", — пояснил певец.

Лоза признал, что артисты не в силах повлиять на систему. Он уверен, что музыканты могут либо "прогнуться", либо отказаться от борьбы. Юрий Эдуардович, по его словам, выбрал второй вариант.

Ранее Юрий Лоза пожаловался на то, что его песни не взяли на МУЗ-ТВ.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
