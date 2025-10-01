Нельзя сломать систему: Юрий Лоза шокирует откровениями о правилах ТВ-шоу

Шоу-бизнес

Юрий Лоза высказал обиду на телевизионщиков, которые высокомерно относятся к гостям ТВ-шоу.

Фото: Телеграм-канал Юрия Лозы by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Юрий Лоза

Певец ответил на вопрос, который ему часто задают. Он признал, что очень редко приходит на телевизионные и радиоэфиры.

Автор и исполнитель хита "Плот" объяснил, что музыкального вещания на ТВ мало.

"Те, от кого зависит появление артистов на экране, это зализанные с ног до головы небожители, которые и ведут себя соответствующе", — написал Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Он обратил внимание, что редакторы музыкального действа пренебрежительно относятся к артистам и не учитывают мнения самого музыканта о том, какую песню он хотел бы исполнить.

"То же самое происходит на радио — только хозяин той или иной станции знает, что должно звучать в его эфире", — пояснил певец.

Лоза признал, что артисты не в силах повлиять на систему. Он уверен, что музыканты могут либо "прогнуться", либо отказаться от борьбы. Юрий Эдуардович, по его словам, выбрал второй вариант.

