Сергей Соседов разоблачает: Анна Седокова утратила то, что когда-то делало её любимицей публики

Несмотря на то что прошло время после смерти Яниса Тиммы, его бывшая жена Анна Седокова продолжает сталкиваться с волной негатива. Обвинения и осуждение звучат как со стороны близких покойного, так и от обычных пользователей социальных сетей. Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил, с чем это связано.

Фото: flickr.com by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сергей Соседов

Соседов считает, что пик популярности Седоковой пришёлся на период её участия в "ВИА Гре". По его словам, именно тогда Анна была способна вызвать симпатию, но больше у неё не осталось ничего, что могло бы понравиться народу.

"Когда был этот коллектив, то Седокова туда очень гармонично влилась. Она даже на некоторое время украсила группу своей харизмой и запомнилась своим нежным и детским голосом. Теперь же мы видим абсолютно иную картину: состарившаяся Седокова пытается делать вид, что ей снова 20, но ей далеко за 40, и пытаться в этом возрасте исполнять роль девчонки — это идиотизм", — приводит слова Соседова Общественная Служба Новостей.

Сергей также отметил, что одной из главных причин негатива стало поведение певицы после смерти бывшего мужа. По мнению Соседова, Седокова постоянно демонстрирует циничное безразличие к трагедии.

"Она вызвала бешенство у людей, когда продолжала выходить на публику почти голая и очень плохо скрывала своё равнодушие к смерти пусть бывшего, но всё же мужа. Это нечеловеческое поведение, на мой взгляд. А народ в этом плане очень чувствительный и не любит таких поступков. Не красит Седокову её нынешнее состояние, поведение, и вся она какая-то, простите, мерзкая", — сказал критик.

Сергей Соседов также выразил нежелание вдаваться в подробности, отметив, что певица никогда не отличалась особым талантом.