Сергей Жуков в восторге: как Россия вошла в тройку стран с цифровым суверенитетом

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков объяснил, почему его радует цифровой суверенитет России.

Фото: Инстаграм Сергея Жукова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Сергей Жуков

Артист обратил внимание на очередные презентации новых телефонов, которые сравнивают со старыми и демонстрируют преимущества перед конкурентами. Он пришёл к выводу о том, что изменилась целая цифровая вселенная вокруг.

Поделился певец интересной новостью с подписчиками.

"Россия вошла в тройку стран с полным цифровым суверенитетом. Оказывается, таких в мире всего три: мы, США и Китай. И это не про изоляцию, а про рост собственных возможностей — наравне со странами, на которые мы раньше хотели равняться", — написал музыкант в социальных сетях.

Жуков отметил, что мир с интересом смотрит на российский опыт, так как в стране процветают кибербезопасность и цифровая инфраструктура.

Певец признался, что испытывает гордость за Родину.

