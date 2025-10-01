Сергей Жуков в восторге: как Россия вошла в тройку стран с цифровым суверенитетом

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков объяснил, почему его радует цифровой суверенитет России.
Артист обратил внимание на очередные презентации новых телефонов, которые сравнивают со старыми и демонстрируют преимущества перед конкурентами. Он пришёл к выводу о том, что изменилась целая цифровая вселенная вокруг.
Поделился певец интересной новостью с подписчиками.
"Россия вошла в тройку стран с полным цифровым суверенитетом. Оказывается, таких в мире всего три: мы, США и Китай. И это не про изоляцию, а про рост собственных возможностей — наравне со странами, на которые мы раньше хотели равняться", — написал музыкант в социальных сетях.
Жуков отметил, что мир с интересом смотрит на российский опыт, так как в стране процветают кибербезопасность и цифровая инфраструктура.
Певец признался, что испытывает гордость за Родину.
Ранее Жуков провёл эксперимент с мессенджером Max и призвал не поддаваться на провокации.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.