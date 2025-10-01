Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Озеро, которое было больше морей: почему Паратетис внезапно исчез и что он оставил после себя
Анаэробные упражнения похожи на азартную игру: одни выигрывают тело, другие здоровье
Килограммы играют с мозгом: как резкие изменения веса ускоряют старение памяти
Хрустящие лепёшки из картофеля: рецепт для тех, кто считает калории
Невидимка, который разоряет: приложение в вашем телефоне тратит ваше деньги в роуминге
Нельзя сломать систему: Юрий Лоза шокирует откровениями о правилах ТВ-шоу
Золотой стандарт уходит в прошлое: почему автопроизводители отказываются от классического автомата
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Рак простаты часто прячется без симптомов — врачи назвали первые тревожные сигналы

Сергей Жуков в восторге: как Россия вошла в тройку стран с цифровым суверенитетом

1:06
Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков объяснил, почему его радует цифровой суверенитет России.

Певец Сергей Жуков
Фото: Инстаграм Сергея Жукова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Сергей Жуков

Артист обратил внимание на очередные презентации новых телефонов, которые сравнивают со старыми и демонстрируют преимущества перед конкурентами. Он пришёл к выводу о том, что изменилась целая цифровая вселенная вокруг.

Поделился певец интересной новостью с подписчиками.

"Россия вошла в тройку стран с полным цифровым суверенитетом. Оказывается, таких в мире всего три: мы, США и Китай. И это не про изоляцию, а про рост собственных возможностей — наравне со странами, на которые мы раньше хотели равняться", — написал музыкант в социальных сетях.

Жуков отметил, что мир с интересом смотрит на российский опыт, так как в стране процветают кибербезопасность и цифровая инфраструктура.

Певец признался, что испытывает гордость за Родину.

Ранее Жуков провёл эксперимент с мессенджером Max и призвал не поддаваться на провокации.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Мир. Новости мира
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад волшебством
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Последние материалы
Нельзя сломать систему: Юрий Лоза шокирует откровениями о правилах ТВ-шоу
Золотой стандарт уходит в прошлое: почему автопроизводители отказываются от классического автомата
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Рак простаты часто прячется без симптомов — врачи назвали первые тревожные сигналы
Взрыв мощнее Хиросимы: NASA собирается бомбить космос — игра с астероидом без права на ошибку
Хэви-металл в стиле люкс: 7 стальных маникюров, которые выглядят вызывающе и безумно дорого
Иллюзия трезвости: почему жвачка с мятой или молоко не спасут водителя от алкотестера
Тайный союзник иммунитета: включается, когда все силы уже на исходе — простуда теряет все козыри
Одни гортензии весной просыпаются пышными, а другие легко превращаются в сухие ветки
Неприятный запах из холодильника — это сигнал SOS: внутри скрывается невидимая опасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.