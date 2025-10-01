Настю просто скопировали? Безрукова высказалась о фильме Няня Оксана с Олесей Иванченко

Актриса Ирина Безрукова объяснила, что думает о сериале "Няня Оксана" с Олесей Иванченко в главной роли.
Звезда театра и кино рассказала о впечатлениях после просмотра премьерной серии сериала "Няня Оксана".
"Настю просто скопировали? У меня возникло дежавю", — призналась Ирина.
Безрукова вспомнила, что работала с Анастасией Заворотнюк в театре "Табакерка" и присутствовала на съёмках "Моей прекрасной няни". Подруга актрисы, по её признанию, занималась подбором нарядов для нани Вики.
Знаменитость отметила, что в новом сериале много пересечений с оригиналом.
"Главное отличие — в героине. Она, как и я, родом с юга, из Краснодара, и говорит с естественным диалектом. Если Анастасия Заворотнюк "играла" этот говор, то для новой исполнительницы он родной и звучит очень органично и естественно", — обратила внимание Безрукова.
Она похвалила Олесю Иванченко за обаяние, искренность и непосредственность. Ирина признала, что назвать историю самостоятельной нельзя.
