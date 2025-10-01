Настю просто скопировали? Безрукова высказалась о фильме Няня Оксана с Олесей Иванченко

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:10
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Безрукова объяснила, что думает о сериале "Няня Оксана" с Олесей Иванченко в главной роли.

Актриса Ирина Безрукова
Фото: Инстаграм Ирины Безруковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Ирина Безрукова

Звезда театра и кино рассказала о впечатлениях после просмотра премьерной серии сериала "Няня Оксана".

"Настю просто скопировали? У меня возникло дежавю", — призналась Ирина.

Безрукова вспомнила, что работала с Анастасией Заворотнюк в театре "Табакерка" и присутствовала на съёмках "Моей прекрасной няни". Подруга актрисы, по её признанию, занималась подбором нарядов для нани Вики.

Знаменитость отметила, что в новом сериале много пересечений с оригиналом.

"Главное отличие — в героине. Она, как и я, родом с юга, из Краснодара, и говорит с естественным диалектом. Если Анастасия Заворотнюк "играла" этот говор, то для новой исполнительницы он родной и звучит очень органично и естественно", — обратила внимание Безрукова.

Она похвалила Олесю Иванченко за обаяние, искренность и непосредственность. Ирина признала, что назвать историю самостоятельной нельзя.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
