Блогер и модель Алёна Водонаева поделилась секретами, как выезжать из отелей, не оставляя следов. 

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Звезда "Дома-2" опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором молодые парни убирают за собой, прежде чем покинуть отель. Они объясняют эти привычки тем, что выросли на Кавказе.

Модель поддержала молодых людей в стремлении соблюдать чистоту. Она отметила, что не хочет оставлять после себя никакие следы пребывания в гостинице.

"Боже, это реально я, хоть я и не выросла на Кавказе. Я в отелях, когда выезжаю, даже кровать заправляю. Ни одной "улики", ни одного "вещдока" после меня", — объяснила Алёна.

Ранее сообщалось, что американская певица Мадонна предпринимает меры, чтобы защитить себя от возможных попыток похищения её ДНК.

По информации зарубежных СМИ, артистка опасается, что злоумышленники могут завладеть её биологическим материалом — волосами, частичками кожи или слюной — ради получения генетических данных.

Для этого в окружении звезды есть специальные сотрудники, которых называют "стерилизаторами". Их задача — предотвращать утечку ДНК-информации артистки. После того как Мадонна покидает гримёрку, эти люди тщательно дезинфицируют всё помещение, удаляя малейшие следы её пребывания. Лишь после полной очистки туда разрешают вход другим.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
