Банки не дремлют: Смольянинов** едва успел погасить старые долги, как появились новые — что его ждёт

Несмотря на недавнее урегулирование всех предыдущих финансовых обязательств, актёр Артур Смольянинов** (признан Минюстом РФ иностранным агентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), покинувший Россию, вновь оказался в центре внимания из-за новых кредитных проблем. Как пишет EADaily, в конце сентября в отношении артиста было открыто новое исполнительное производство.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Veprev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Артур Смольянинов**

Причиной стало решение судебного участка Москвы, предписывающее принудительное взыскание долга по кредитным платежам в размере 95 тысяч рублей. Интересно, что всего неделей ранее сообщалось о полном погашении всех прежде существовавших исполнительных производств в отношении Смольянинова**. Общая сумма его предыдущих долгов превышала 258 тысяч рублей и включала в себя неоплаченные штрафы за нарушения правил дорожного движения и парковки, а также задолженность по кредиту и штраф, связанный с дискредитацией Вооружённых сил России.

Первоначальное обращение в суд с требованием о взыскании сумм по договору займа и кредитному договору было подано ПАО "Сбербанк России" в лице Московского банка ещё летом 2023 года. Таким образом, несмотря на кажущееся решение финансовых вопросов, ситуация с долгами актёра продолжает развиваться, добавляя новые главы в его непростую финансовую историю.