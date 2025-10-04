Стас Пьеха раскрывает секрет: как его бывшая жена придумала мем, который взорвал интернет

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:04
Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха рассказал, какой популярный мем придумала его бывшая жена, модель Наталья Горчакова.

Певец Стас Пьеха
Фото: ВК-аккаунт Стаса Пьехи by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Стас Пьеха

Артист опубликовал фрагмент шоу "Токсики" с Ильёй Соболевым и Ириной Мягковой.

В проекте он с гордостью заявил, что его бывшая супруга запустила мем "Сказочное Бали", которое при написании слитно и с хештегом читается очень двусмысленно и нецензурно. Благодаря этому комическому эффекту хештег моментально стал вирусным.

Пьеха вспомнил, что в то время Горчакову показывали по ТВ даже чаще, чем его самого.

Соболев предположил, что экс-супруга звезды придумала этот мем, когда они вместе отдыхали на Бали. Однако артист это не подтвердил.

"Нет. Это был не я", — заверил Стас и рассмеялся.

Пьеха и Горчакова расстались в 2015 году. У них есть общий 11-летний сын Пётр. Певец хвастался, что мальчик растёт отличником, хоть и большой непоседа, как и отец.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
