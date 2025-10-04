Стас Пьеха раскрывает секрет: как его бывшая жена придумала мем, который взорвал интернет

Певец Стас Пьеха рассказал, какой популярный мем придумала его бывшая жена, модель Наталья Горчакова.
Артист опубликовал фрагмент шоу "Токсики" с Ильёй Соболевым и Ириной Мягковой.
В проекте он с гордостью заявил, что его бывшая супруга запустила мем "Сказочное Бали", которое при написании слитно и с хештегом читается очень двусмысленно и нецензурно. Благодаря этому комическому эффекту хештег моментально стал вирусным.
Пьеха вспомнил, что в то время Горчакову показывали по ТВ даже чаще, чем его самого.
Соболев предположил, что экс-супруга звезды придумала этот мем, когда они вместе отдыхали на Бали. Однако артист это не подтвердил.
"Нет. Это был не я", — заверил Стас и рассмеялся.
Пьеха и Горчакова расстались в 2015 году. У них есть общий 11-летний сын Пётр. Певец хвастался, что мальчик растёт отличником, хоть и большой непоседа, как и отец.
Плащеносная акула — живое ископаемое с многовековой историей. Узнайте, как этот загадочный хищник пережил миллионы лет и сохранил свои секреты.