Инстасамка против Овечкина: стилист, обвинённый в мошенничестве, сделал неожиданный шаг

Шоу-бизнес

Скандал вокруг известного стилиста Николая Овечкина продолжает набирать обороты. В конце сентября певица Инстасамка обвинила его в мошенничестве, заявив, что он присвоил 3 миллиона рублей, которые она выделила на съёмки своего клипа. По её словам, после того как стилист отказался вернуть деньги, она была вынуждена обратиться в суд.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
После этих обвинений в адрес Овечкина начали появляться и другие люди, которые также заявили о своих проблемах с ним. Например, стало известно, что он не расплатился с командой, работавшей над клипом "Царица" Анны Asti. Сам стилист пока не комментирует ситуацию, ограничиваясь лишь заявлениями о том, что работает над разрешением вопросов с юристами.

На фоне этих событий Николай Овечкин принял решение временно покинуть публичное пространство. Его канал в Telegram, где его подписчиками были тысячи людей, был удалён 30 сентября. Как пишет сайт "Страсти", причины такого шага пока остаются неясными, но, очевидно, стилист предпочёл уйти в тень до разрешения всех разбирательств.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
