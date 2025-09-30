Радио MAXIMUM привезёт в Россию группу Kings of Thrash: на сцену выйдут MEGA-звездыамериканского трэш-металла

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:21
Шоу-бизнес

В марте 2026 года радио MAXIMUM готовит невероятный подарок всем поклонникам рока. Впервые за пять лет в Россию приедут MEGA-звезды американского трэш-метала: радиостанция представит концертный тур легендарных музыкантов-участников золотой эры культового коллектива MEGADETH Дэвида Эллефсона и Джеффа Янга, которые выйдут на сцену в составе группы Kings of Thrash.

Группа Kings of Thrash
Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы» by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Группа Kings of Thrash

Концертный тур Kings of Thrash — небывалое по масштабу событие не только для российского рок-сообщества, но и для всей музыкальной индустрии в целом. Басист Дэвид Эллефсон, лауреат премии "Грэмми" и один из основателей Megadeth, и Джефф Янг, гитарист Megadeth, являются признанными легендами трэш-метала, создавшими свою группу Kings of Thrash в 2022 году.

Концертная программа "The MEGA Years", с которой Kings of Thrash приедут в Россию, дает уникальную возможность погрузиться в дух эпохи 80-х и вживую услышать культовые треки в исполнении их создателей. Это тяжёлая музыка для истинных ценителей барабанных импровизаций и виртуозных гитарных соло.

В основную часть программы вошли треки из альбомов золотой эры Megadeth: первых трех "Killing is My Business… And My Business is Good", "Peace Sells… But Who's Buying", "So Far, So Good, So What", а также хиты из более поздних альбомов.

Радио MAXIMUM организует в России четыре концерта рок-коллектива:

· 2 марта 2026 года — в Новосибирске

· 4 марта 2026 года — в Екатеринбурге

· 6 марта 2026 года — в Санкт-Петербурге

· 7 марта 2026 года — в Москве

"Думаю, мы собрали энергичный сет-лист игруппу отличных музыкантов, чтобы передать дух жанра, который мы помогли создать и определить вектор его развития так много лет назад. Фанаты давно просили нас об этих песнях и, похоже, сейчас самое подходящее время вернуть их на сцену", — говорит Дэвид Эллефсон.

Джефф Янга объяснил, кокова миссия гастролей музыкального коллектива.

"Наша миссия — создать атмосферу доброжелательности через музыку, сотрудничая с музыкантами и друзьями нашего сообщества. Наше метал-комьюнити раскидывает широкую сеть, чтобы дарить людям надежду в то время, когда они ищут чего-то позитивного и вдохновляющего. Что может быть лучше, чем сделать это с помощью музыки, которая стала саундтреком к нашей жизни?"- добавляет Джефф Янг.

В туре Kings of Thrash "The MEGA Years" также примут участие Чаз Леон (вокал и гитара) и Фред Эчинг (ударные).

Мартовский тур Kings of Thrash 2026 года — беспрецедентное событие на российской концертной сцене, которое останется в памяти всех участников! И радио MAXIMUM с гордостью исполняет свою миссию, привозя в Россию эту рок-легенду: группу Kings of Thrash. Билеты уже в продаже!

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
