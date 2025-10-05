Энергия поколений: Александр Буйнов раскрыл тайну своей фамилии

Певец Александр Буйнов рассказал, что означает его редкая фамилия с македонскими корнями.
Буйнов решил поделиться с поклонниками информацией о родословной своей фамилии.
"По одной из версий, она происходит от слова "буйный", что в русском языке означает "неукротимый", "энергичный", "смелый". Такая характеристика могла отражать черты характера предков — дерзость, силу и независимость", — написал артист в социальных сетях.
Певец отметил, что его однофамильцы живут не только в разных регионах России, но и в всём мире, так как фамилия имеет македонское происхождение. Об этом артисту рассказал болгарин Афанасий Буйнов, работающий на телевидении в столице своей родины.
Исполнитель хита "Я бамбук" уверен, что энергия, заложенная в его фамилии, передаётся из поколения в поколение. Предки Буйнова, по его словам, работали кузнецами. Отец певца был героическим лётчиков времён ВОВ.
