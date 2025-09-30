Дмитрий Дибров раскрыл размер своей пенсии: почему он считает сумму справедливой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:53
Шоу-бизнес

Телеведущий Дмитрий Дибров получает пенсию в размере 40 тысяч рублей.

Дмитрий Дибров
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дмитрий Дибров

Как сообщает kp.ru, 65-летний артист считает эту сумму справедливой и не планирует отказываться от выплат.

Дибров объяснил своё отношение к пенсионным начислениям.

"У меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже. Считаю размер пособия справедливым", — заявил телеведущий.

По информации издания, аналогичную пенсию получают другие медийные личности. Среди них — телеведущий Николай Дроздов и поэтесса Лариса Рубальская.

Ранее о предполагаемом размере пенсии высказался певец Прохор Шаляпин. Он сообщил, что после 17 лет стажа в ансамбле "Народная песня" рассчитывает на выплаты около 25 тысяч рублей.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
