Тайное прошлое Слепакова*: зачем комик внезапно заговорил об украинских корнях перед британским шоу

Комик Семён Слепаков* проведёт закрытый концерт в столице Великобритании.

Как сообщает Telegram-канал Mash, мероприятие запланировано на площадке "The Clapham Grand" и рассчитано на 400 зрителей.

Организаторы выступления в рекламных материалах акцентируют внимание на украинском происхождении артиста. В анонсах также указывается позиция комика относительно специальной военной операции.

По данным источника, техническую организацию шоу осуществляет компания EventFirst. Издание уточняет, что это дочерняя структура лондонской EventFirst Company Ltd, которая, по их сведениям, участвует в финансировании ВСУ.

Мероприятие пройдёт со строгими ограничениями для публики. Гостям будет запрещено вести фото- и видеосъёмку, использовать телефоны и лазерные указки.

В новой программе Слепаков планирует обратиться к теме своего статуса иностранного агента и поделиться наблюдениями о жизни за рубежом. Стоимость билетов на выступление варьируется от 65 до 950 фунтов стерлингов.

* признан в России иностранным агентом по решению Минюста