Алексей Воробьёв вне себя от счастья: певец публично обратился к жене и растрогал публику

Певец Алексей Воробьёв назвал оперную певицу и супругу Аиду Гарифуллину самым большим счастьем в своей жизни.

Певец Алексей Воробьёв и певица Аида Гарифуллина

Воробьёв в социальной сети трогательно поздравил жену с днём рождения.

"Ты — самая прекрасная женщина на свете. Ты — самое большое счастье, что я знал в жизни, и я счастлив каждую секунду, что мне отведена, делить с тобой", — написал Алексей под снимком с женой.

Он сопроводил поздравление фотографией супруги на фоне Эйфелевой башни и своей песней "Ты моя любовь", в которой есть слова "я каждое утро в тебя влюбляюсь".

Воробьёв радует публику своим нежным отношением к избраннице. Прежде его подозревали в неуважении к женщинам, однако он опроверг это своим браком с оперной звездой.

Артист нередко публикует милые кадры своих семейных будней. Он показывает видео со своей 9-летней падчерицей Оливией. Девочка делает Воробьёву модные укладки и поёт ему песни.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева усомнилось в том, что Гаррифулина сделала правильный выбор, выйдя замуж за Воробьёва.