Все в дедушку — и сын, и внук: Михаил Полицеймако показал, как вырос его сын Никита

Актёр Михаил Полицеймако поздравил сына Никиту с 24-летием и поделился трогательным фото, где он уже обогнал отца по росту. 

Фото: ВК-аккаунт актёра Михаила Полицеймако by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Михаил Полицеймако с сыном

Наследник знаменитого актёра Семёна Фарады опубликовал в социальных сетях фото со своим сыном-именинником.

"A Малыш то вырос! A Карлсон не молодеет. Сын! Красава! С днём рождения! Побед, ролей, всего, что хочешь!" — написал под фото Михаил.

Подписчики присоединились к поздравлениям.

"У него даже интонация и манера речи Ваша! Парень огонь";

"Ого! Миша! Вы как братья! Ничего себе малыш вырос, очень похож на тебя";

"Отличная генетика. Прекрасное продолжение. Всех благ имениннику! Успехов во всём";

"С днём рождения Никиту!!! Всего самого наилучшего!!! Красивый парень!";

"Все в дедушку — и сын, и внук", — писали фолловеры под постом актёра.

Никита — сын актёра от первого брака с актрисой Ольгой Лысак. С 14-летнего возраста парень жил с отцом. С 2023 года молодой человек работает актёром в Театре сатиры. 

Во втором браке у актёра родились дочери Эмилия (2007 года рождения), София (2010 года рождения) и Мария (2020 года рождения).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
