Все в дедушку — и сын, и внук: Михаил Полицеймако показал, как вырос его сын Никита

Актёр Михаил Полицеймако поздравил сына Никиту с 24-летием и поделился трогательным фото, где он уже обогнал отца по росту.
Наследник знаменитого актёра Семёна Фарады опубликовал в социальных сетях фото со своим сыном-именинником.
"A Малыш то вырос! A Карлсон не молодеет. Сын! Красава! С днём рождения! Побед, ролей, всего, что хочешь!" — написал под фото Михаил.
Подписчики присоединились к поздравлениям.
"У него даже интонация и манера речи Ваша! Парень огонь";
"Ого! Миша! Вы как братья! Ничего себе малыш вырос, очень похож на тебя";
"Отличная генетика. Прекрасное продолжение. Всех благ имениннику! Успехов во всём";
"С днём рождения Никиту!!! Всего самого наилучшего!!! Красивый парень!";
"Все в дедушку — и сын, и внук", — писали фолловеры под постом актёра.
Никита — сын актёра от первого брака с актрисой Ольгой Лысак. С 14-летнего возраста парень жил с отцом. С 2023 года молодой человек работает актёром в Театре сатиры.
Во втором браке у актёра родились дочери Эмилия (2007 года рождения), София (2010 года рождения) и Мария (2020 года рождения).
