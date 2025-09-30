Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Меньше слоёв — больше сияния: новая техника нанесения тона без маски
Орлова откровенно: почему бывшая солистка Блестящих так долго боялась родить второго ребёнка
Неловкий комментарий: Пугачёва поздравила Кузьмина, но её обвинили в лицемерии – подробности
Масляной голод: щуп молчит, пока двигатель готовит счёт за капитальный ремонт
За самой милой мордой в мире скрывается безжалостный хищник: почему манул не тот, кем кажется
Тонер можно вычеркнуть, эссенцию забыть: единственное средство, которое реально работает
Тайна каши без комков: хитрый приём, из-за которого перловка становится ресторанной
Минуты решают всё: ошибки, которые убивают при инфаркте и инсульте ещё до скорой
Хотите ягоды раньше соседей? Сажайте эти кустарники осенью — им нужен холодный старт

За закрытыми дверями: в Сети обсуждают шокирующие подробности о вечеринках семьи Товстиков

1:26
Шоу-бизнес

В интернете распространились слухи о том, что Елена Товстик была вовлечена в деятельность некоего "гаремного клуба", организованного её теперь уже бывшим супругом, бизнесменом Романом Товстиком. По информации "Экспресс газеты", вместо обычных семейных мероприятий в их доме могли проходить вечеринки с участием друзей и членов этого клуба.

Ключ в замке
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ключ в замке

Сообщается, что Елена выполняла роль надзирательницы на этих мероприятиях. После разрыва отношений Роман якобы пытался представить свою жену как человека с извращёнными наклонностями и даже обращался к Ironman-спортсменке с просьбой помочь в этом, а в распоряжение СМИ попала запись, подтверждающая эти попытки.

Эти вечеринки, характеризующиеся атмосферой вседозволенности, проходили в доме Елены и Романа, причём, по некоторым данным, в присутствии детей. Упоминается, что телеведущий Дмитрий Дибров и блогер Полина Диброва могли быть осведомлены о происходящем, но их степень участия остаётся неясной.

Согласно публикации, о существовании тайного "клуба" Товстиков стало известно правоохранительным органам, которые начали проверку деятельности предпринимателя.

Издание подчёркивает, что в случае подтверждения изложенных фактов семья Товстиков окажется в центре громкого скандала, особенно если выяснится, что несовершеннолетние дети были свидетелями происходящего.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Тайна каши без комков: хитрый приём, из-за которого перловка становится ресторанной
За закрытыми дверями: в Сети обсуждают шокирующие подробности о вечеринках семьи Товстиков
Минуты решают всё: ошибки, которые убивают при инфаркте и инсульте ещё до скорой
Хотите ягоды раньше соседей? Сажайте эти кустарники осенью — им нужен холодный старт
Опыт бюджетного гурмана — как наслаждаться кухней Дубровника, не тратя целое состояние
Нептуновая пустыня: загадка космоса, которая ставит в тупик учёных
Бег — это больше, чем спорт: как хобби помогает построить личную жизнь
7 покупок для дома, о которых сильно пожалели: горький, но полезный опыт для остальных
Хотите быть режиссером, директором театра? Идите учиться... — писала газета Вечерняя Москва 1 октября 1931 года
Фармацевтическая рулетка: 7 лекарств, которые при алкоголе могут закончиться трагедией
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.