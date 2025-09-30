За закрытыми дверями: в Сети обсуждают шокирующие подробности о вечеринках семьи Товстиков

В интернете распространились слухи о том, что Елена Товстик была вовлечена в деятельность некоего "гаремного клуба", организованного её теперь уже бывшим супругом, бизнесменом Романом Товстиком. По информации "Экспресс газеты", вместо обычных семейных мероприятий в их доме могли проходить вечеринки с участием друзей и членов этого клуба.

Сообщается, что Елена выполняла роль надзирательницы на этих мероприятиях. После разрыва отношений Роман якобы пытался представить свою жену как человека с извращёнными наклонностями и даже обращался к Ironman-спортсменке с просьбой помочь в этом, а в распоряжение СМИ попала запись, подтверждающая эти попытки.

Эти вечеринки, характеризующиеся атмосферой вседозволенности, проходили в доме Елены и Романа, причём, по некоторым данным, в присутствии детей. Упоминается, что телеведущий Дмитрий Дибров и блогер Полина Диброва могли быть осведомлены о происходящем, но их степень участия остаётся неясной.

Согласно публикации, о существовании тайного "клуба" Товстиков стало известно правоохранительным органам, которые начали проверку деятельности предпринимателя.

Издание подчёркивает, что в случае подтверждения изложенных фактов семья Товстиков окажется в центре громкого скандала, особенно если выяснится, что несовершеннолетние дети были свидетелями происходящего.