Тайны СИЗО: арестованная по делу Долиной мошенница раскрыла правду о своём состоянии

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анжела Цырульникова, одна из фигуранток дела о крупном мошенничестве, в котором пострадала народная артистка России Лариса Долина, заявила о резком ухудшении своего самочувствия. По словам обвиняемой, стресс и переживания, связанные с длительным пребыванием под стражей, негативно сказались на её здоровье. Эта информация содержится в официальных судебных документах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

В своей апелляционной жалобе Цырульникова подробно описывает, как стрессовая ситуация и содержание в следственном изоляторе повлияли на её состояние.

Напомним, что по данному уголовному делу проходят четыре человека: Артур Каменецкий, Андрей Основа, Анжела Цырульникова и Дмитрий Леонтьев. Все они обвиняются в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере. В настоящее время все обвиняемые находятся под арестом в следственном изоляторе.

Согласно версии следствия, с апреля по июль 2024 года обвиняемые путём обмана похитили у Ларисы Долиной более 175 миллионов рублей. Кроме того, артистка лишилась права собственности на квартиру стоимостью свыше 138 миллионов рублей. Общий ущерб, причинённый народной артистке, оценивается следствием в 317 миллионов рублей.