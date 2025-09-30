Лежала на полу и рыдала: Мадонна вспомнила о страшном периоде жизни и шокировала фанатов

Американская певица Мадонна сделала шокирующее признание в интервью британскому подкастеру Джею Шетти. По информации The Hollywood Reporter, артистка рассказала о периоде глубокого психологического кризиса в 2016 году.
67-летняя звезда подтвердила, что в тот сложный период её жизни всерьёз рассматривала возможность суицида.
"Я действительно подумывала о самоубийстве", — заявила Мадонна.
Кризис пришёлся на время судебного разбирательства с экс-супругом, британским режиссёром Гаем Ричи. Конфликт возник вокруг опеки над их общим сыном Рокко, который тогда отказался возвращаться к матери после отпуска у отца.
Несмотря на тяжёлое эмоциональное состояние, певице приходилось продолжать работу.
"Мне приходилось выходить на сцену каждый вечер…", — вспоминает артистка.
Она подробно описала своё состояние в те дни: "лежала на полу в своей гримёрке и рыдала" перед выступлениями.
