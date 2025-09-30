Восстановившийся Филипп Киркоров готов к новогодним выступлениям: раскрыта стоимость его концертов

Российский певец Филипп Киркоров возобновил активную концертную деятельность после несчастного случая на сцене. По информации продюсера Сергея Дворцова, артист начал принимать заказы на новогодние выступления.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров (2) на Детской Новой волне 2015

Дворцов сообщил о полном восстановлении Киркорова после полученных ожогов.

"С карьерой у него всё хорошо, на корпоративах выступает, но берёт заказы уже очень редко", — цитируют продюсера "Страсти".

Медиаменеджер уточнил текущие рабочие планы артиста. По его словам, сейчас все начинают брать заказы на Новый год с завышенным ценником.

Обычный гонорар Киркорова за выступление составляет 3-4 миллиона рублей. В праздничный период стоимость его концертов возрастёт до 6-8 миллионов рублей.

Артист полностью вернулся к работе после временного перерыва, связанного с лечением последствий возгорания на сцене.