Восстановившийся Филипп Киркоров готов к новогодним выступлениям: раскрыта стоимость его концертов

Российский певец Филипп Киркоров возобновил активную концертную деятельность после несчастного случая на сцене. По информации продюсера Сергея Дворцова, артист начал принимать заказы на новогодние выступления.
Дворцов сообщил о полном восстановлении Киркорова после полученных ожогов.
"С карьерой у него всё хорошо, на корпоративах выступает, но берёт заказы уже очень редко", — цитируют продюсера "Страсти".
Медиаменеджер уточнил текущие рабочие планы артиста. По его словам, сейчас все начинают брать заказы на Новый год с завышенным ценником.
Обычный гонорар Киркорова за выступление составляет 3-4 миллиона рублей. В праздничный период стоимость его концертов возрастёт до 6-8 миллионов рублей.
Артист полностью вернулся к работе после временного перерыва, связанного с лечением последствий возгорания на сцене.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.