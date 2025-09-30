Обещанного полгода ждут: как ресторан Татьяны Булановой обманул своих работников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Ресторан, принадлежащий известной певице Татьяне Булановой, оказался в центре скандала из-за обвинений в невыплате заработной платы своим сотрудникам. По информации, опубликованной в Telegram-канале SHOT ПРОВЕРКА, множество бывших работников заведения заявили о том, что остались без денег, и общая сумма задолженности может достигать полумиллиона рублей.

Татьяна Буланова
Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Буланова

Согласно рассказам экс-сотрудников петербургского ресторана, в середине января половина коллектива не получила зарплату за новогодние праздники. Вместо того чтобы произвести расчёты, руководство предложило работникам уволиться по собственному желанию, объяснив это нехваткой средств для выплаты всем сотрудникам.

Пострадавшие утверждают, что им обещали погасить долги, однако спустя полгода многие так и не увидели своих денег. В ходе общения с представителями ресторана они сначала слышали о "сложном периоде", а затем и вовсе перестали получать ответы на свои запросы. Бывшие работники также отметили, что у компании наблюдаются финансовые трудности, из-за которых в последние месяцы регулярно задерживались поставки продуктов.

По данным источника, на ООО "Гастрономика по-новому" уже заведено 50 исполнительных производств на общую сумму почти в миллион рублей. Кроме того, сумма судебных исков к ресторану по договорам подряда и поставкам составляет 616 тысяч рублей.

Ресторан открыл свои двери в 2023 году, однако бизнес-проект Булановой столкнулся с серьёзными трудностями. Интересно, что другое заведение певицы, в котором она также является учредителем, по данным за 2024 год, понесло убытки в размере почти 16 миллионов рублей.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
