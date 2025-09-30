Правда о романе с дочерью Даны Борисовой: продюсер прервал молчание и сделал громкое заявление

Шоу-бизнес

Продюсер Артур Якобсон официально заявил о готовности публично рассказать о своих отношениях с дочерью телеведущей Даны Борисовой Полиной. Об этом продюсер ведущего Дмитрия Диброва сообщил в личном блоге.

Фото: instagram by личный аккаунт Даны Борисовой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дана Борисова с дочерью Полиной

Якобсон признался, что последние события помешали его рабочему процессу.

"Всю неделю я не мог нормально сфокусироваться на работе в связи с последними новостями, связанными с Полиной. Что я могу сказать? Для меня это всё стало большой неожиданностью", — написал он.

Продюсер констатировал наличие многочисленных вопросов от общественности. Он заверил, что готов дать эксклюзивное интервью на тему отношений с девушкой, а также ответить на высказывания ее звёздной мамы.

Якобсон обратился к представителям медиаиндустрии с предложением о сотрудничестве. По его словам, интервью может пройти как тет-а-тет, так и вместе с Полиной.

Ранее 18-летняя Полина подтвердила наличие отношений с 35-летним Якобсоном. Мать девушки скептически отнеслась к роману дочери, предположив его пиар-составляющую.

К слову, пара познакомилась более четырёх лет назад, но отношения начали развиваться только сейчас.