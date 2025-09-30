Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хвостатые психологи, клоуны и генералы: топ-10 пород, без которых россияне не мыслят жизнь
Осень-2025 диктует свои правила: 8 трендов, которые меняют гардероб до неузнаваемости
Стареет быстрее, чем хозяйка: когда клубнику пора переселять с грядки
Снежный капкан: Эмма Томпсон взрывает экран в триллере, где выживание — единственная ставка
Банка шпрот — и вы король стола: закуски и горячее, о которых не знали даже гурманы
Олимпийский парк ночью — музыка, свет и вода на 70 метров: где ловить лучшее шоу
Матрас решает судьбу сна и позвоночника: эти ошибки совершают чаще всего
Удаление катализатора кажется выгодным: но на деле приносит больше проблем
Звезда пожирает ледяное сердце планеты: астрономы впервые поймали момент космической казни

Татьяна Лазарева* больше не хочет замуж: как телеведущая объяснила своё решение после развода с Шацем**

1:20
Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* сообщила о своём решении оставаться без партнёра после развода.

Татьяна Лазарева
Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татьяна Лазарева

В личном блоге юмористка пообщалась с подписчиками и ответила на наиболее интересные вопросы. 

"Не понимаю, почему у меня он [мужчина] должен быть. Мне прекрасно и хорошо одной", — призналась Лазарева.

Она уточнила, что в настоящее время восстанавливается после предыдущих сложных отношений.

Артистка подчеркнула комфорт своего текущего положения.

"Я, видимо, сейчас прихожу в себя от предыдущих сложных отношений. Мне пока очень комфортно без мужчины", — добавила телеведущая.

Лазарева была замужем дважды. Первый брак с бизнесменом Александром Друговым продлился около месяца в 1991 году. В 1998 году она заключила брак с шоуменом Михаилом Шацем**, в котором родились две дочери. Официальное подтверждение развода с Шацем последовало в январе 2024 года.

* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** Михаил Шац признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Недвижимость
Три ложки на ведро воды: старый способ стирки делает занавески ослепительно белыми
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Западные think-tank: крепость Крым — один из самых защищённых регионов планеты Олег Володин Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Татьяна Лазарева* больше не хочет замуж: как телеведущая объяснила своё решение после развода с Шацем**
Когда природа играет в фантастику: места на Земле, которые выглядят как декорации фильма
Тени поднимаются выше привычной линии: неожиданный эффект распахивает взгляд и меняет образ
ФАС пошла по регионам: владельцам АЗС шлют письма на фоне взлёта цен и дефицита топлива
Тайна идеальной курицы: сколько минут отделяют сухое мясо от нежнейшего
Вариатор скрывает опасность: мифы о ненадёжности обходятся водителям дорого
4000 лет назад они были нашими друзьями — почему теперь динго ненавидят людей
Под снегом теплее, чем в подвале: какие культуры лучше зимуют в земле
Всего 15 минут в день — и жир сгорает: комплекс этих упражнений можно делать даже дома
Кислород — спасение для нас, но яд для древней Земли: как жизнь пережила смертельный газ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.