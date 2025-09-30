Татьяна Лазарева* больше не хочет замуж: как телеведущая объяснила своё решение после развода с Шацем**

Телеведущая Татьяна Лазарева* сообщила о своём решении оставаться без партнёра после развода.

Фото: instagram by личный аккаунт Татьяны Лазаревой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Лазарева

В личном блоге юмористка пообщалась с подписчиками и ответила на наиболее интересные вопросы.

"Не понимаю, почему у меня он [мужчина] должен быть. Мне прекрасно и хорошо одной", — призналась Лазарева.

Она уточнила, что в настоящее время восстанавливается после предыдущих сложных отношений.

Артистка подчеркнула комфорт своего текущего положения.

"Я, видимо, сейчас прихожу в себя от предыдущих сложных отношений. Мне пока очень комфортно без мужчины", — добавила телеведущая.

Лазарева была замужем дважды. Первый брак с бизнесменом Александром Друговым продлился около месяца в 1991 году. В 1998 году она заключила брак с шоуменом Михаилом Шацем**, в котором родились две дочери. Официальное подтверждение развода с Шацем последовало в январе 2024 года.

* Татьяна Лазарева признана в России иностранным агентом по решению Минюста; внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** Михаил Шац признан в России иностранным агентом по решению Минюста