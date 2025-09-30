Раскрыта тайна 30-летнего стажа на сцене певца Шамана: что об этом думает Станислав Садальский

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
На афише концерта певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Государственном Кремлёвском дворце появилась надпись "30 лет на сцене". Эта информация вызывала много вопросов у публики. Мимо загадки не прошёл и актёр Станислав Садальский.

Артист с иронией назвал предстоящее выступление Шамана солидным творческим юбилеем. Это показалась ему странным, так как певцу только исполнится 34 года в ноябре.

"Где же этот талант пел на сцене 30 лет назад — на стуле Деду Морозу в детском садике? Этот проект переплюнул конкурс "Интервидение"", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский предположил, что Дронова окружают неважные советчики. Не исключил он также фактор "осеннего обострения". 

Ранее Шаман устроил праздник с блинами в честь своей избранницы Екатерины Мизулиной и подтвердил важную новость.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
