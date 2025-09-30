Раскрыта тайна 30-летнего стажа на сцене певца Шамана: что об этом думает Станислав Садальский

На афише концерта певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Государственном Кремлёвском дворце появилась надпись "30 лет на сцене". Эта информация вызывала много вопросов у публики. Мимо загадки не прошёл и актёр Станислав Садальский.
Артист с иронией назвал предстоящее выступление Шамана солидным творческим юбилеем. Это показалась ему странным, так как певцу только исполнится 34 года в ноябре.
"Где же этот талант пел на сцене 30 лет назад — на стуле Деду Морозу в детском садике? Этот проект переплюнул конкурс "Интервидение"", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Садальский предположил, что Дронова окружают неважные советчики. Не исключил он также фактор "осеннего обострения".
Ранее Шаман устроил праздник с блинами в честь своей избранницы Екатерины Мизулиной и подтвердил важную новость.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.