Раскрыта тайна 30-летнего стажа на сцене певца Шамана: что об этом думает Станислав Садальский

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На афише концерта певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Государственном Кремлёвском дворце появилась надпись "30 лет на сцене". Эта информация вызывала много вопросов у публики. Мимо загадки не прошёл и актёр Станислав Садальский.

Фото: ВК-аккаунт певца Шамана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Шаман и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Артист с иронией назвал предстоящее выступление Шамана солидным творческим юбилеем. Это показалась ему странным, так как певцу только исполнится 34 года в ноябре.

"Где же этот талант пел на сцене 30 лет назад — на стуле Деду Морозу в детском садике? Этот проект переплюнул конкурс "Интервидение"", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский предположил, что Дронова окружают неважные советчики. Не исключил он также фактор "осеннего обострения".

Ранее Шаман устроил праздник с блинами в честь своей избранницы Екатерины Мизулиной и подтвердил важную новость.