Развод Товстиков: стали известны детали раздела имущества после 20 лет брака

Суд официально завершил бракоразводный процесс Романа и Елены Товстик, длившийся почти два месяца. Как сообщает корреспондент Super из зала суда, Елена получает особняк стоимостью 600 миллионов рублей.
По решению суда, старшие дети останутся проживать с отцом, а младшие — с матерью. Адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко заявил, что миллиардер продолжит полностью содержать всех детей.
"Фактически он всю жизнь содержал детей и собирается продолжить это делать. Основную часть расходов предлагает оплачивать напрямую, чтобы ни для кого ничего не изменилось", — пояснил Рябченко в беседе с журналистами.
Супруги находились вместе более 20 лет. Поводом для развода стал роман бизнесмена с Полиной Дибровой. Елена возлагает ответственность за распад семьи на бывшую подругу, тогда как Полина настаивает, что проблемы в браке Товстиков возникли задолго до их знакомства.
