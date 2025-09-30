Развод Товстиков: стали известны детали раздела имущества после 20 лет брака

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Суд официально завершил бракоразводный процесс Романа и Елены Товстик, длившийся почти два месяца. Как сообщает корреспондент Super из зала суда, Елена получает особняк стоимостью 600 миллионов рублей.

Роман Товстик

По решению суда, старшие дети останутся проживать с отцом, а младшие — с матерью. Адвокат Романа Товстика Филипп Рябченко заявил, что миллиардер продолжит полностью содержать всех детей.

"Фактически он всю жизнь содержал детей и собирается продолжить это делать. Основную часть расходов предлагает оплачивать напрямую, чтобы ни для кого ничего не изменилось", — пояснил Рябченко в беседе с журналистами.

Супруги находились вместе более 20 лет. Поводом для развода стал роман бизнесмена с Полиной Дибровой. Елена возлагает ответственность за распад семьи на бывшую подругу, тогда как Полина настаивает, что проблемы в браке Товстиков возникли задолго до их знакомства.

