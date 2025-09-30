Ольга Орлова доверила самое ценное: вот почему Ксения Бородина стала крёстной её дочери

Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова объяснила решение сделать телеведущую Ксению Бородину крёстной матерью своей дочери. Артистка подчеркнула, что этот выбор связан с абсолютным доверием к подруге.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ольги Орловой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ольга Орлова

Орлова отметила особые качества Бородиной как крёстной матери.

"Она лучшая крёстная мама, лучшая из лучших. Потому что, если с тобой вдруг что-то случается, ты можешь положиться на этого человека", — заявила певица.

Артистка не сомневается в поддержке подруги в любой ситуации.

"Я уверена, что, если завтра меня не станет, Ксюша даст Ане не меньше, а, может, даже больше, чем своим детям, и для меня это показатель", — добавила Орлова.

Певица также является крёстной матерью Платона — сына покойной Жанны Фриске. Однако, как сообщила Орлова, в настоящее время она не имеет возможности общаться с крестником по решению его отца Дмитрия Шепелева.