Когда роды становятся катастрофой: Ольга Орлова рассказала, чего ей стоило родить ребёнка

1:25
Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова раскрывает шокирующие подробности своей сложной беременности: от ужасного токсикоза до тяжёлых родов.

Певица Ольга Орлова
Фото: ВК-аккаунт Ольги Орловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Ольга Орлова

Экс-солистка группы "Блестящие" призналась, что первые роды в 23-летнем возрасте едва не обернулись для неё трагедией. Всю беременность её мучил сильнейший токсикоз. Сама родить ребёнка звезда не могла, поэтому ей сделали кесарево сечение.

О родах знаменитость до сих пор вспоминает с содроганием.

"Двое суток пролежала в реанимации — у меня не сократилась матка, а когда открыла глаза, никого рядом со мной не было. Я увидела свой огромный большой живот и не поняла, что происходит, неужели я ещё не родила", — рассказала она в шоу певицы Натальи Подольской "Ваша Наташа".

Она восприняла произошедшее как катастрофу, так как на животе заметила свежий шов от хирургического вмешательства.

Удивительно, но поздние роды в 45 лет прошли у Орловой максимально легко и гладко. Долгое время она опасалась ещё заводить детей, однако родила дочку без осложнений. 

Ранее певец Владимир Пресняков в беседе с женой Натальей Подольской, вспомнил свой неудачный интимный опыт и отметил, что постарается помочь своим сыновьям в деле сексуального просвещения, чтобы они не повторяли его ошибок.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
