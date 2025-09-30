Джоан Роулинг против Эммы Уотсон: в чём писательница обвинила звезду Гарри Поттера

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:55
Шоу-бизнес

Автор серии книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг резко высказалась об актрисе Эмме Уотсон, обвинив её в невежестве из-за её позиции в гендерном вопросе.

Писательница Джоан Роулинг
Фото: Фан-аккаунт Джоан Роулинг ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Писательница Джоан Роулинг

Роулинг отметила в соцсетях, что актриса, сыгравшая роль Гермионы Грейнджер в культовом фильме по её произведению, активно участвовала в процессе разрушения прав женщин.

Писательница упомянула, что в 2022 году на церемонии вручения премии BAFTA Уотсон отправила ей рукописное сообщение с текстом: "Очень сожалею обо всём, через что вам пришлось пройти". Это произошло тогда, когда писательница стала получать угрозы из-за своей позиции в вопросе трансгендеров*.

Однако письмо не убедило Роулинг.

"Пока Эмма публично поддерживала огонь споров, она полагала, что одно предложение сочувствия покажет миру, какая она добрая и отзывчивая", — высказала своё мнение Джоан.

Также Роулинг подчеркнула, что в последние годы Уотсон и её коллега Дэниел Рэдклифф критиковали её публично, ссылаясь на общий профессиональный опыт.

"Эмма настолько малоопытна в реальной жизни, что даже не понимает, насколько она несведуща, — написала Роулинг. — Я не была миллионером в 14 лет. Я жила в бедности, пока писала книгу, сделавшей Эммой знаменитостью. Я знаю, что значит разрушение прав женщин для тех, кто не обладает привилегиями".

Роулинг отметила, что имеет право отвечать на слова актрисы, которая свободно высказывает своё мнение.

В течение многих лет писательница подвергалась нападкам со стороны трансгендерных активистов*, которые выступают против её веры в то, что гендер является биологическим.

 * международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
