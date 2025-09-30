Бьёт — значит любит? Марина Федункив делится своим опытом домашнего насилия

Шоу-бизнес

Марина Федункив открывает детали своего позднего материнства, рассказывая о семейном счастье и уроках о насилии в семье.

Фото: ВК-аккаунт Марины Федункив by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Марина Федункив

54-летняя актриса и телеведущая Марина Федункив, которая впервые стала мамой в прошлом году, поделилась откровениями в интервью журналу "Атмосфера". В беседе она рассказала о своём опыте позднего материнства, переменах в семейной жизни и высказалась о домашнем насилии.

Федункив подчеркнула, что её сын стал главным смыслом жизни, и теперь все планы подстраиваются под то, чтобы проводить с ним больше времени. При этом она спокойно относится к критике, связанной с решением родить в зрелом возрасте:

"Я воспринимаю свой возраст с благодарностью. Это тот путь, который я прошла, чтобы оказаться там, где я сейчас", — объяснила актриса.

Звезда Comedy Woman отметила, что с рождением ребёнка её отношения с супругом стали ещё крепче. Она похвалила супруга за то, что он проявляет себя отличным отцом.

В интервью актриса также коснулась темы домашнего насилия. Она напомнила, что сама сталкивалась с этим в прошлом: её бывший гражданский муж, с которым она прожила более 13 лет, поднимал на неё руку и имел проблемы с запрещёнными веществами.

"Бьёт — значит любит" — это самообман, из таких отношений нужно бежать без оглядки", — отметила Федункив.

В 2024 году Марина родила первенца, сына Теодора, от своего нынешнего супруга — итальянца Стефано Маджи.