Брачный контракт Карины Истоминой: как это изменило её жизнь с Фёдором Смоловым?

1:58
Шоу-бизнес

В откровенном разговоре Карина Истомина объяснила, как брачный контракт с Фёдором Смоловым принес ей финансовую независимость и уверенность в будущем.

футболист Фёдор Смолов
Фото: ВК-аккаунт Фёдора Смолова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
футболист Фёдор Смолов

Карина Истомина в беседе с Лаурой Джугелией откровенно рассказала о браке с футболистом Фёдором Смоловым. По словам блогера, перед свадьбой супруг предложил подписать брачный контракт. Идею поддержала и сама Карина, так как она также имеет собственные накопления, которыми не хотела рисковать.

"Федя был инициатором. И я его на самом деле понимаю, потому что он все свои деньги заработал честным трудом, очень много работал. Я выходила замуж по любви", — заверила Карина.

Она отметила, что сама в состоянии содержать себя и ребёнка, даже в случае непредвиденных ситуаций.

По условиям договора, в случае развода каждый супруг сохранит своё имущество, нажитое до брака. Истомина призналась, что документ помог ей почувствовать уверенность и спокойствие.

"Когда он предложил подписать брачный контракт, я понимала, что это норма. Потому что, слушай, есть что терять", — сказала Карина в шоу "Надо обсудить".

Блогер старается сохранять финансовую независимость от мужа. Сейчас бизнес приносит ей около 600 тысяч рублей в месяц. Помимо этого, Карина продолжает зарабатывать в соцсетях на рекламных интеграциях.

"Я не советуюсь с Федей, когда оплачиваю большие покупки. У нас разный бюджет, хотя он отвечает за семейный", — объяснила блогер.

При этом Карина подчёркивает, что не склонна к расточительности. Она предпочитает рационально распоряжаться доходами: сначала накопила на бизнес, теперь её цель — приобрести собственное жильё в центре Москвы.

Ранее сообщалось, что драка в "Кофемании" обернулась уголовным делом для Фёдора Смолова.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
