Кирилл Туриченко раскрыл секрет Кати Лель: почему он теперь верит в её сверхъестественную силу

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко рассказал о моменте, который заставил его поверить в целительские способности Кати Лель. Как сообщает mk.ru, этот случай произошёл в аэропорту, когда у Кирилла сильно болело горло.

Катя Лель, почувствовав страдания музыканта, предложила ему не прибегать к традиционным лекарствам, а попробовать народное средство. Она посоветовала разжевать гвоздику, заверив, что это принесёт облегчение. Туриченко последовал её совету и, к своему удивлению, почувствовал значительное улучшение.

"Я разжевал гвоздичку, и мне действительно стало легче. После этого я верю Кате Лель", — признался певец.

Кроме того, Кирилл Туриченко вспомнил забавный эпизод, связанный с поздравлением от Кати Лель, которая решила, что он женился на Алсу.

"Я ей говорю: "Подожди, у меня другая жена. Её зовут не Алсу, а Даша". А Катя в ответ: "А в интернете все говорят, что ты женился на Алсу. Я в это поверила", — вспомнил артист.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
