Ксения Собчак раскрыла личный страх — что может оборвать её жизнь внезапно

Журналистка Ксения Собчак объяснила, какие связанные со здоровьем страхи её преследуют.
Собчак призналась, что опасается серьёзных проблем, связанных с сердцем или системой кровообращения.
"Я очень боюсь раннего инсульта или инфаркта. И знаю, что такие вещи происходят в один день", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
Она поведала, что мужа её подруги случайно спасли на улице незнакомые люди. Мужчина потерял ориентацию в пространстве. Тревожным сигналом стала несвязная речь пострадавшего. К счастью, всё закончилось благополучно благодаря быстрому приезду скорой помощи.
"И, конечно, становится жутко, когда я вижу статистику, что до сих пор болезни сердца — причина смертности №1", — отметила звезда.
Она посоветовала обратиться к специалисту для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Уточнения
Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК).
