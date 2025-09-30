Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
После зала — не на диван, а в воду: 20 минут в бассейне восстановят мышцы быстрее любого массажа
Драконий принц, затмивший Ти-Рекса: монгольская находка разрушила миф о короле динозавров
Ошибка в один день: цистит переходит в хроническую форму и не отпускает годами
Всего один вопрос риэлтору покажет его истинное лицо — мошенники его боятся как огня
Битва экстрасенсов вместо психотерапии: как псевдопсихологи крадут ваше здоровье и деньги
Сутулость исчезает, как будто её и не было: простое упражнение, которое спасает спину
Интеллект без позвоночника: животное, которое переиграло человека в камуфляже и логике
Кроссовер с русским характером: Москвич 8 сочетает современные опции и выгодную цену
Больше никаких дверей: эта душевая зона перевернула представление о комфорте в ванной

Ксения Собчак раскрыла личный страх — что может оборвать её жизнь внезапно

0:57
Шоу-бизнес

Журналистка Ксения Собчак объяснила, какие связанные со здоровьем страхи её преследуют.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак

Собчак призналась, что опасается серьёзных проблем, связанных с сердцем или системой кровообращения.

"Я очень боюсь раннего инсульта или инфаркта. И знаю, что такие вещи происходят в один день", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она поведала, что мужа её подруги случайно спасли на улице незнакомые люди. Мужчина потерял ориентацию в пространстве. Тревожным сигналом стала несвязная речь пострадавшего. К счастью, всё закончилось благополучно благодаря быстрому приезду скорой помощи.

"И, конечно, становится жутко, когда я вижу статистику, что до сих пор болезни сердца — причина смертности №1", — отметила звезда.

Она посоветовала обратиться к специалисту для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Уточнения

Инсу́льт (лат. insultus «наскок, нападение, удар»), устар. апопле́кси́я (др.-греч. ἀποπληξία «паралич»), апоплекси́ческий удар или просто удар — острое нарушение кровоснабжения головного мозга (острое нарушение мозгового кровообращения, ОНМК).

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Садоводство, цветоводство
Компактный сад или дорогое разочарование: колоновидные яблони проверили на практике
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Биология против Толкина: почему природа не способна вырастить ни одного настоящего бессмертного эльфа
Наука и техника
Биология против Толкина: почему природа не способна вырастить ни одного настоящего бессмертного эльфа
Популярное
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя

Плащеносная акула — живое ископаемое с многовековой историей. Узнайте, как этот загадочный хищник пережил миллионы лет и сохранил свои секреты.

Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Полтора метра страха: птица, которая питается змеями, варанами и даже крокодильими детёнышами
Не медведи: в деле пропавшей в лесу семьи появилась жуткая версия, о которой все молчали
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Доисторические броненосцы весили больше грузовиков, но именно их ели чаще всего Игорь Буккер Новый курс Чехии. Бабиш откажется от помощи Украине в пользу чешского народа Любовь Степушова Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов
Розы на вес золота: почему садоводы осенью сжигают собственные деньги и теряют сотни кустов даром
Потенциальный НЛО приближается к Земле: его поведение не укладывается в законы физики
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Живой кошмар рядом: 9 реальных животных, чьи зубы, когти и привычки пугают сильнее фильмов ужасов
Последние материалы
Интеллект без позвоночника: животное, которое переиграло человека в камуфляже и логике
Кроссовер с русским характером: Москвич 8 сочетает современные опции и выгодную цену
Больше никаких дверей: эта душевая зона перевернула представление о комфорте в ванной
Не упустите шанс: города, где отдых после 60 превращается в настоящее волшебство
Клад, который не должен был существовать: археологи обнаружили тайник кельтов
Мифы о луке и чесноке, в которые верят даже опытные дачники — и теряют половину урожая
Нефтяная лихорадка: что скрывается за ростом буровых установок по всему миру
Мышечная боль после занятий: сигнал здоровья или тихий разрушитель тела, который нельзя игнорировать
Брокколи: перестаньте выбрасывать стебли — раскрываем кулинарный секрет
Энергия поколений: Александр Буйнов раскрыл тайну своей фамилии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.