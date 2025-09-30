Ксения Собчак раскрыла личный страх — что может оборвать её жизнь внезапно

Журналистка Ксения Собчак объяснила, какие связанные со здоровьем страхи её преследуют.

Собчак призналась, что опасается серьёзных проблем, связанных с сердцем или системой кровообращения.

"Я очень боюсь раннего инсульта или инфаркта. И знаю, что такие вещи происходят в один день", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Она поведала, что мужа её подруги случайно спасли на улице незнакомые люди. Мужчина потерял ориентацию в пространстве. Тревожным сигналом стала несвязная речь пострадавшего. К счастью, всё закончилось благополучно благодаря быстрому приезду скорой помощи.

"И, конечно, становится жутко, когда я вижу статистику, что до сих пор болезни сердца — причина смертности №1", — отметила звезда.

Она посоветовала обратиться к специалисту для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.

