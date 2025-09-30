Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пробка, мороз, жара: секретная кнопка на панели автомобиля, которая экономит топливо и портит здоровье
Космический пазл: открытие учёных объяснило происхождение воды на нашей планете
Колониальный блеск Вальядолида: уникальные места на полуострове Юкатан в Мексике
Не прошла мимо: Кудрявцева тремя словами отреагировала на восстановление в правах паралимпийцев РФ
Секрет молодости раскрыт? Как эспандер может преобразить ваше тело после 50 лет
Нервные сигналы стареют вместе с телом: как упражнения с сопротивлением помогают их ускорить
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Бензин в России: правда о призраке дефицита, который пугает каждые 3 года

Исчезновение обручального кольца Галкина* породило слухи: что происходит в его браке с Пугачёвой

1:03
Шоу-бизнес

Поклонники Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) заметили отсутствие обручального кольца на его пальце, что породило волну слухов о возможном разладе в отношениях с Аллой Пугачёвой. Чтобы развеять домыслы, артист лично прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях. Он объяснил, что перестал носить кольцо ещё летом из-за травмы, полученной во время велосипедной прогулки в Латвии.

Максим Галкин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Максим Галкин

"После аварии всё ещё не сходит отёк — пока не получается (носить кольцо)", — заявил Максим Галкин*.

Это заявление последовало за недавним интервью Аллы Пугачёвой, в котором она тепло отзывалась о своём браке с юмористом. Примадонна подчеркнула, что чувствует себя счастливой рядом с Галкиным*, который окружает её заботой и вниманием.

"Макс* делает мою жизнь весёлой: то подарит что-нибудь, то что-то расскажет, покажет. Заботится обо мне. Я чувствую, что для меня живут — вот, пожалуй, первый раз в жизни", — поделилась Алла Пугачёва.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Популярное
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих

Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.

Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Бензин в России: правда о призраке дефицита, который пугает каждые 3 года
После 100 км/ч бак плачет, заправка смеётся: где прячется настоящая золотая скорость
Почему реки изменили свой путь после вымирания динозавров? Что стоит за загадочным исчезновением
Время выплат пришло: как государство рассчитается по советским вкладам
Нарисуйте часы — и узнайте правду: простой тест способен выявить деменцию задолго до симптомов
Ипотечный апокалипсис надвигается: в одних регионах платёж как зарплата, в других — как целый бизнес
Сутки без сна кажутся пустяком: что происходит с телом и психикой на третий день бодрствования
Организм быстро сдаёт без движения: каждые 2 месяца без спорта уменьшают тонус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.