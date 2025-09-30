Исчезновение обручального кольца Галкина* породило слухи: что происходит в его браке с Пугачёвой

Поклонники Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ) заметили отсутствие обручального кольца на его пальце, что породило волну слухов о возможном разладе в отношениях с Аллой Пугачёвой. Чтобы развеять домыслы, артист лично прокомментировал ситуацию в своих социальных сетях. Он объяснил, что перестал носить кольцо ещё летом из-за травмы, полученной во время велосипедной прогулки в Латвии.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Максим Галкин

"После аварии всё ещё не сходит отёк — пока не получается (носить кольцо)", — заявил Максим Галкин*.

Это заявление последовало за недавним интервью Аллы Пугачёвой, в котором она тепло отзывалась о своём браке с юмористом. Примадонна подчеркнула, что чувствует себя счастливой рядом с Галкиным*, который окружает её заботой и вниманием.

"Макс* делает мою жизнь весёлой: то подарит что-нибудь, то что-то расскажет, покажет. Заботится обо мне. Я чувствую, что для меня живут — вот, пожалуй, первый раз в жизни", — поделилась Алла Пугачёва.