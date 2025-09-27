Соболиный комбинезон для малыша: Мария Погребняк вызвала бурю в комментариях — что думают подписчики

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк приглядела необычный комбинезон сыну из соболиного меха.

Блогер Мария Погребняк
Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Мария Погребняк

Погребняк опубликовала в своём Telegram-канале видео с соболиным комбинезоном на малыша. Зимний наряд для ребёнка полностью выполнен из дорого меха.

Многодетную мать привлёк подобный наряд. Она уверена, что её сын Владимир достоин носить такую роскошную одежду.

"Как вам такой вариант зимнего комбинезона? Берём Вовчику?" — посоветовалась Мария с подписчиками.

Подписчики не одобрили такой выбор.

"Вовчик уже ходит, а тут на малыша в коляску, ножки зашиты. Не пойму, для чего такой комбез ребёнку, который еще самостоятельно не ходит?";

"Сколько же в нём прекраснейших животных забито";

"Зачем ребёнку соболь в несколько месяцев";

"Нефтяной ребёнок, прямо с норковых пелёнок", — писали фолловеры под постом Марии.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
