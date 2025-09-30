Телеведущая Лера Кудрявцева не стесняется в выражениях: крик души о запрете мата

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:55
Шоу-бизнес

Известная телеведущая Лера Кудрявцева выразила своё резкое несогласие с предложением депутатов ограничить использование нецензурной лексики в интернете. Её возмущение было настолько сильным, что в своём Telegram-канале она не стеснялась в выражениях, даже прибегнув к обсценной лексике.

Лера Кудрявцева
Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Лера Кудрявцева

Кудрявцева опубликовала пост, в котором задалась вопросом, не движется ли Россия в сторону Северной Кореи, известной своими строгими правилами и ограничениями.

Сама Лера считает, что в современных условиях невозможно представить жизнь без использования крепких выражений. Своё негодование она подкрепила весьма экспрессивными словами.

"Мы точно не шагаем быстрым шагом к Северной Корее? Мат запретить хотят. А как без мата в нынешней реальности? Скоро в форме и строем пойдём?" — написала Кудрявцева.

