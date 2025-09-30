Телеведущая Лера Кудрявцева не стесняется в выражениях: крик души о запрете мата

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Лера Кудрявцева выразила своё резкое несогласие с предложением депутатов ограничить использование нецензурной лексики в интернете. Её возмущение было настолько сильным, что в своём Telegram-канале она не стеснялась в выражениях, даже прибегнув к обсценной лексике.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

Кудрявцева опубликовала пост, в котором задалась вопросом, не движется ли Россия в сторону Северной Кореи, известной своими строгими правилами и ограничениями.

Сама Лера считает, что в современных условиях невозможно представить жизнь без использования крепких выражений. Своё негодование она подкрепила весьма экспрессивными словами.

"Мы точно не шагаем быстрым шагом к Северной Корее? Мат запретить хотят. А как без мата в нынешней реальности? Скоро в форме и строем пойдём?" — написала Кудрявцева.