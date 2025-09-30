Яна Рудковская на пороге истории: почему продюсер заинтересовалась дачей Фаберже

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:07
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская заинтересовалась имением Карла Фаберже, расположенным под Санкт-Петербургом. 

Продюсер Яна Рудковская
Фото: Инстаграм Яны Рудковской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Продюсер Яна Рудковская

Рудковская опубликовала в социальных сетях видео, на котором она ходит по развалинам знаменитой дачи Фаберже.

"Среди сгнивших стен и разбитых окон сохранилась не только память о великом Мастере, но и следы его гениальности — солнечные часы из деревьев и скульптура в лесной глуши", — написала Яна под кадрами.

Она отметила, что даже в развалинах можно увидеть красоту и величие.

"Спасибо Дому РФ за возрождение памятников архитектуры и за организацию посещения этого таинственного места", — высказалась знаменитость.

Дача Фаберже — загородная усадьба семьи Фаберже в Парголове, недалеко от Левашова, в окрестностях Санкт-Петербурга. Архитектурный ансамбль включает главный усадебный дом, конюшню, ледник, служебный корпус, а также парк с прудом.

Строительство велось в 1901–1902 годах по проекту архитектора Карла Шмидта, а в 1908–1910 годах усадьба была расширена под руководством Ивана Гальнбека. Благодаря богатой коллекции произведений искусства, собранной владельцем Агафоном Фаберже, современники называли дачу "малым Эрмитажем".

В разные годы особняк использовали как дом отдыха, госпиталь для раненых в годы Великой Отечественной войны и детский сад. В 2001 году здание получило статус федерального объекта культурного наследия.

Сегодня усадьба находится в аварийном состоянии. В 2024 году здесь произошёл пожар, серьёзно повредивший строение.

Ранее Рудковская похвасталась королевским интерьером своего дома со старинной мебелью. Она объяснила, что собирала старинные предметы на зарубежных аукционах. Она гордится тем, что многие вещи удалось вернуть на Родину в Россию.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
