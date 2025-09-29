Отнимает хлеб у коллег: Алексей Панин* призвал Максима Галкина** остановиться

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин* обвинил шоумена Максима Галкина** в том, что он не оставляет шансов заработать другим артистам с гастролями в Европе.

Фото: Инстаграм Алексея Панина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Алексей Панин

Алексей Панин* записал в социальных сетях видео, на котором жалуется на то, что его гастроли со спектаклем "Скамейка" пересекаются с выступлениями Максима Галкина** на Кипре. Посетовал он на то, что на пятки ему также со своими концертами наступает Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка.

"Максим, пожалуйста, дорогой, завязывай рекламировать свои концерты в Лимассоле, потому что если так дело пойдёт и дальше, то наш спектакль на Кипре под угрозой срыва. Побойся Бога, пожалей других артистов", — воззвал актёр.

Панин попросил супруга Аллы Пугачёвой тормозить, так как другим артистам тоже нужно как-то выживать.

Панин объяснил, что Андрей Данилко "подложил ему свинью", так как едет в Прагу, где у актёра тоже намечен спектакль.

"Одна радость, что в Амстердаме никого из вас не будет. Вздохнуть спокойно", — отметил Алексей.

Ранее Алексей Панин* вспомнил о своей дружбе с Тиграном Кеосаяном после смерти режиссёра.

* внесён в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

** признан Минюстом РФ иностранным агентом