Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как обнаружить дефицит этого вещества и почему так важно потреблять его больше
Журналист в клетке: за что держат Дениса Аллаярова из URA.RU
Россия делает ставку на туризм: какие регионы станут новыми магнитами для отдыха
Таблетка уверенности без диет: один оттенок делает фигуру стройнее и стиль заметнее
Новый избранник падчерицы Урганта: Эрика Кикнадзе начала отношения с российским рэпером
Дорога становится ловушкой для кошелька: как машина начинает жрать бензин литрами
Солнечный ветер раздувает гигантский пузырь: именно он скрывает настоящие границы нашей системы
Бегонии нового поколения: каталоги молчат о самых загадочных сортах и гибридах
Прощайте, капли на столешнице: новый аксессуар избавляет от громоздких сушилок и украшает кухню

Отнимает хлеб у коллег: Алексей Панин* призвал Максима Галкина** остановиться

1:24
Шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин* обвинил шоумена Максима Галкина** в том, что он не оставляет шансов заработать другим артистам с гастролями в Европе.

Актёр Алексей Панин
Фото: Инстаграм Алексея Панина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Алексей Панин

Алексей Панин* записал в социальных сетях видео, на котором жалуется на то, что его гастроли со спектаклем "Скамейка" пересекаются с выступлениями Максима Галкина** на Кипре. Посетовал он на то, что на пятки ему также со своими концертами наступает Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка.

"Максим, пожалуйста, дорогой, завязывай рекламировать свои концерты в Лимассоле, потому что если так дело пойдёт и дальше, то наш спектакль на Кипре под угрозой срыва. Побойся Бога, пожалей других артистов", — воззвал актёр.

Панин попросил супруга Аллы Пугачёвой тормозить, так как другим артистам тоже нужно как-то выживать.

Панин объяснил, что Андрей Данилко "подложил ему свинью", так как едет в Прагу, где у актёра тоже намечен спектакль.

"Одна радость, что в Амстердаме никого из вас не будет. Вздохнуть спокойно", — отметил Алексей.

Ранее Алексей Панин* вспомнил о своей дружбе с Тиграном Кеосаяном после смерти режиссёра.

* внесён в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Шоу-бизнес
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Домашние животные
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Последние материалы
Зелёный овощ взрывает кухню: кабачки и цукини превращаются в ресторанный шедевр
Не сразу после пробуждения и не ночью: в какое время суток лучше всего тренироваться и наращивать мышцы
Больно от каждого кадра: почему трейлер Простоквашино разочаровал зрителей
Крокеты для гурманов: просто, но со вкусом
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Свадебная драма Селены Гомес: почему мать певицы обиделась в день торжества
Генеральная уборка для головы: шампунь, который смывает годы стайлинга и возвращает блеск
Не просите, а показывайте: как сотруднику добиться заслуженной зарплаты
Почему некоторые орехи опережают своих сородичей? Проверенный способ получить быстрый урожай
Пепельный свет выдал тайну: Земля переплавила лицо Луны миллиарды лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.