Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию

Шоу-бизнес

Публичное расставание Дмитрия Диброва и его супруги Полины вызвало бурю эмоций и предположений. Многие склонны видеть в этом лишь болезненный разрыв, полный обид и взаимных обвинений, однако, как полагает психоаналитик Ирина Смолярчук, за этой историей может скрываться нечто гораздо более сложное и продуманное.

Фото: commons.wikimedia.org by Anton Nosik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Дмитрий Дибров

По мнению эксперта, инициатива развода исходит не от Полины, а является результатом тщательно спланированной стратегии самого Дмитрия Диброва.

"Вряд ли человек такого ума и опыта, как Дибров, позволил бы ситуации развиваться стихийно", — приводит слова Ирины Смолярчук "Радио 1".

Она предполагает, что ведущий, обладая дальновидностью, мог осознать свою ошибку в прошлом и теперь предпринимает "виртуозную операцию по спасению и приумножению своего главного капитала — репутации".

Каждое публичное действие Диброва, по словам психоаналитика, выглядит театрально-безупречным. Дибров постоянно стремится поддерживать имидж благородного мужчины, не позволяющего себе ни одного резкого слова в адрес женщины, не говоря уже о каких-либо претензиях и требованиях.

"Ни единого публичного упрёка, никакого раздела "барахла". Он нарочито ведёт себя как джентльмен, превращая личную драму в публичный спектакль о силе духа", — объяснила Смолярчук.

Особо она выделяет просьбу Диброва к Полине рассказать детям о разводе. Этот шаг, по её мнению, является хитрым и очень умным, поскольку перекладывает на неё ответственность за "позор". На фоне Полины Дмитрий Дибров предстаёт "спасителем семьи и репутационным бриллиантом". Эксперт уверена, что эта история лишь усилит привлекательность ведущего.

"Он не будет себя утруждать поиском, потому что через время к нему выстроится очередь из женщин. Дибров использует развод как инструмент, чтобы возвести свой образ до уровня современного дворянина, вышедшего из грязной истории без единого пятна", — заключила собеседница.