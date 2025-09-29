Ждите сюрпризов: кто из западных артистов может приехать в Россию вслед за Джейсоном Делуро

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

26 сентября в столице России состоялось долгожданное событие — концерт американского исполнителя Джейсона Деруло. Это выступление стало знаковым, ведь оно ознаменовало собой возвращение западных артистов на российскую сцену после трёх с половиной лет перерыва, и, как полагают эксперты, это лишь начало.

Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зрительный зал и сцена

Продюсер Сергей Дворцов выразил уверенность, что за Джейсоном Деруло последуют и другие зарубежные звёзды. По его мнению, уже есть ряд исполнителей и публичных личностей, которые с большой вероятностью станут следующими гостями Москвы.

"Если мы говорим о тех западных артистах, которые первыми захотят приехать с гастролями в нашу прекрасную страну, то это в первую очередь величайший шоумен Барри Манилоу, который является также американским эстрадным певцом и автором песен, и британский певец и актёр Робби Уильямс", — приводит слова Дворцова Общественная Служба Новостей.

Продюсер подчеркнул, что появление одного зарубежного артиста в России запускает своего рода цепную реакцию.

"Вслед за первым все остальные артисты начинают тоже присматриваться и хотят приехать к нам", — добавил спикер.

По мнению Дворцова, такой интерес со стороны музыкантов за океаном свидетельствует о том, что они соскучились по российской публике, известной своей щедростью и теплотой.