Фолловеры в шоке: как Анастасия Волочкова вызвала бурю эмоций с помощью резинового друга

Балерина Анастасия Волочкова нарвалась на хейт после провокационной фотосессии.
Эпатажная балерина снова сумела поразить публику. Экс-прима Большого театра опубликовала в социальных сетях фото, на котором она запечатлена в обнимку с резиновым манекеном для отработки ударов в спортивным единоборствах.
"Балет и бокс начинаются с одной буквы. А сила в тех и в одном виде спорта и искусства, кто останется непобедим!" — написала под кадрами Анастасия.
Автором идеи фотосессии является подруга Волочковой Елена Голицына.
Подписчики звезды балета не оценили подобный креатив.
"Много ещё интересных слов есть на букву "б";
"Где-то плачет Кузя;
"Оу, новый мужчина! На Мальдивы когда едете?"
"О Волочковой надо говорить так, что иногда она кажется адекватной! Во всех остальных случаях, к сожалению, наоборот!" — писали фолловеры под постом артистки.
Ранее актёр Станислав Садальский рассказал, что Волочкова позвонила ему в 3 часа ночи. Он объяснил, что понадобилось балерине от него в столь поздний час.
Уточнения
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002).
