Фолловеры в шоке: как Анастасия Волочкова вызвала бурю эмоций с помощью резинового друга

Шоу-бизнес

Балерина Анастасия Волочкова нарвалась на хейт после провокационной фотосессии.

Фото: Инстаграм Анастасии Волочковой

Эпатажная балерина снова сумела поразить публику. Экс-прима Большого театра опубликовала в социальных сетях фото, на котором она запечатлена в обнимку с резиновым манекеном для отработки ударов в спортивным единоборствах.

"Балет и бокс начинаются с одной буквы. А сила в тех и в одном виде спорта и искусства, кто останется непобедим!" — написала под кадрами Анастасия.

Автором идеи фотосессии является подруга Волочковой Елена Голицына.

Подписчики звезды балета не оценили подобный креатив.

"Много ещё интересных слов есть на букву "б"; "Где-то плачет Кузя; "Оу, новый мужчина! На Мальдивы когда едете?" "О Волочковой надо говорить так, что иногда она кажется адекватной! Во всех остальных случаях, к сожалению, наоборот!" — писали фолловеры под постом артистки.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002).

