Что с ней стало? Почему милашка Стеша Маликова превратилась в роковую обольстительницу

Бизнесвумен Стефания Маликова шокировала поклонников новым дерзким образом. Показав смелый стиль, она привлекла внимание и обсуждение в сети.

Фото: Инстаграм Стефании Маликовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Стефания Маликова

На днях 25-летняя Стефания предстала перед подписчиками в дерзком образе роковой обольстительницы. Для многих фанатов это стало настоящим сюрпризом, ведь ранее Стеша придерживалась более нейтрального стиля и считалась романтичной девушкой.

При этом сама Маликова не упустила шанс посмеяться над собой.

"А что с ней стало? Она же вроде нормальная была. Стеша aka укротительница черных пантер", — написала блогер.

Подписчики высоко оценили новый образ Стефании, отметив, что ей очень идет такой стиль

"Хороша!"; "Ну какая девушка!"; "Очень идет такой образ!"; "Действительно укротительница пантер!" — комментируют фанаты.

Стефания активно ведёт блог в соцсетях, демонстрируя модные наряды, но о личной жизни рассказывает крайне редко. По слухам, она уже несколько лет встречается со звездой мирового хоккея Кириллом Капризовым. В какой-то момент пара расставалась, но сейчас снова вместе.

Капризов делился мыслями о свадьбе, подробно рассказывая, как хотел бы её организовать. Особенно он мечтает о крутом мальчишнике пред прощанием с холостой жизнью.

Дочь певца Дмитрия Маликова открыто рассказывает о своих знаменитых родителях, признаваясь, что многим обязана им.

"Я всегда боялась подвести родителей. Абсолютно во всём. Во мне воспитали убеждение — дочь своих родителей. Во мне воспитали стержень. Сверстники выходили пьяными из клуба, а я не могла себе этого позволить", — откровенничала Стеша в интервью журналистке Лауре Джугелии.

Девушка отмечала, что плохо помнит отца в детстве, так как он много работал. Сейчас артист гораздо больше времени проводит с отцом.