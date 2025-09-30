Что с ней стало? Почему милашка Стеша Маликова превратилась в роковую обольстительницу

Бизнесвумен Стефания Маликова шокировала поклонников новым дерзким образом. Показав смелый стиль, она привлекла внимание и обсуждение в сети.
На днях 25-летняя Стефания предстала перед подписчиками в дерзком образе роковой обольстительницы. Для многих фанатов это стало настоящим сюрпризом, ведь ранее Стеша придерживалась более нейтрального стиля и считалась романтичной девушкой.
При этом сама Маликова не упустила шанс посмеяться над собой.
"А что с ней стало? Она же вроде нормальная была. Стеша aka укротительница черных пантер", — написала блогер.
Подписчики высоко оценили новый образ Стефании, отметив, что ей очень идет такой стиль
"Хороша!";
"Ну какая девушка!";
"Очень идет такой образ!";
"Действительно укротительница пантер!" — комментируют фанаты.
Стефания активно ведёт блог в соцсетях, демонстрируя модные наряды, но о личной жизни рассказывает крайне редко. По слухам, она уже несколько лет встречается со звездой мирового хоккея Кириллом Капризовым. В какой-то момент пара расставалась, но сейчас снова вместе.
Капризов делился мыслями о свадьбе, подробно рассказывая, как хотел бы её организовать. Особенно он мечтает о крутом мальчишнике пред прощанием с холостой жизнью.
Дочь певца Дмитрия Маликова открыто рассказывает о своих знаменитых родителях, признаваясь, что многим обязана им.
"Я всегда боялась подвести родителей. Абсолютно во всём. Во мне воспитали убеждение — дочь своих родителей. Во мне воспитали стержень. Сверстники выходили пьяными из клуба, а я не могла себе этого позволить", — откровенничала Стеша в интервью журналистке Лауре Джугелии.
Девушка отмечала, что плохо помнит отца в детстве, так как он много работал. Сейчас артист гораздо больше времени проводит с отцом.
