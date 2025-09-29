Очень нежный момент: девушка Тимати показала, как его старшая дочь проводит время с младшей сестрой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Нынешняя возлюбленная рэпера Тимати, блогер и модель Валентина Иванова, поделилась в своем блоге трогательным видео. На кадрах старшая дочь рэпера Алиса приехала в гости к младшей сестре Эмме. Модель успела запечатлеть нежный момент: девочка гладит малышку и аккуратно обнимает её.

Дочери рэпера Тимати
Фото: ВК-аккаунт Симоны Юнусовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дочери рэпера Тимати

"Как хорошо иметь старшую сестру. Алиса дарит подарки в виде маленьких милых игрушек с рисовым наполнением внутри и милейшие ночники", — подписала публикацию Иванова.

О Валентине впервые заговорили в 2022 году, когда появились слухи о её романе с артистом. До этого Тимати встречался с гимнасткой Сашей Дони, а еще раньше — с победительницей проекта "Холостяк" Катериной Сафроновой.

Сначала Тимати и Валентина никак не подтверждали роман, но в соцсетях пользователи заметили одинаковые локации на их фотографиях. Позже рэпер взял девушку в Дубай и Колумбию, где они отдыхали вместе с его матерью Симоной Юнусовой и детьми от прошлых отношений.

По традиции Тимати не спешит узаконивать отношения. Однако недавно он подогрел слухи о скорой свадьбе, выложив романтическое видео, где дарит модели кольцо.

"Однажды мы будем кататься на облаках и есть радугу, но до этого мы белки в колесе обстоятельств", — написал артист под роликом.

Иванова, в свою очередь, тоже любит интриговать подписчиков. Недавно она выложила фото с украшением и шуточно добавила: "Я сказала "нет". В марте модель подтвердила, что ждёт ребёнка.

Тимати критиковали за то, что он мало времени уделяет новорождённой дочери. Сразу после её появления на свет артист отправился в Турцию отмечать день рождения на яхте. Симона объяснила поступок сына просто: рэпер уехал работать, ведь именно он обеспечивает семью.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
