Неужели ревность? Действия Джастина Бибера в день свадьбы Селены Гомес вызвали вопросы у фанатов

Публикация американского певца Джастина Бибера в социальных сетях спровоцировала активное обсуждение среди его поклонников.
Артист разместил серию фотографий с баскетбольной площадки в Лос-Анджелесе, сопроводив их собственной композицией "I Do", посвящённой супруге, блогеру и модели Хейли Бибер.
Время публикации совпало со свадебной церемонией экс-возлюбленной исполнителя, певицы Селены Гомес, проходившей в этот же день в Санта-Барбаре. Данное обстоятельство не осталось незамеченным пользователями, которые начали активно комментировать возможную связь между событиями.
"Любовь всей твоей жизни только что вышла замуж", — написал один из подписчиков.
История отношений Бибера и Гомес длилась с перерывами около восьми лет и завершилась в 2018 году.
Ранее в 2022 году Гомес и Хейли Бибер совместно сфотографировались, продемонстрировав отсутствие конфликта между ними.
