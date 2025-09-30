Не прошла мимо: Кудрявцева тремя словами отреагировала на восстановление в правах паралимпийцев РФ

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущую Леру Кудрявцеву обрадовало снятие всех ограничений с Паралимпийского комитета России.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Российский спортсмен с нейтральным флагом на зимних Играх

Кудрявцева не прошла мимо новости о том, что на недавнем заседании, состоявшемся в Сеуле, Международный паралимпийский комитет высказался большинством голосов за возобновление членства России и Белоруссии.

Напомним, паралимпийцам РФ и Белоруссии было запрещено принимать участие в международных спортивных соревнованиях в 2022 году после начала спецоперации. Теперь же спортсмены смогут выступать с флагом и гимном.

Кудрявцева горячо одобрила это решение.

"Давно бы так", — высказалась звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Ранее ведущая резко раскритиковала певицу Аиду Гаррифулину за выбор мужа. Она заявила, что не понимает, что оперная певица нашла в Алексее Воробьёве.

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах.

