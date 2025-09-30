Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где придётся раскошелиться: сколько стоит домашний интернет в крупнейших экономиках мира
Крупномеры переезжают: вот как деревья старше 10 лет обманывают законы природы
Выбрасываете яичную скорлупу? Совершаете ошибку — это незаменимый ингредиент со щепоткой соды
Пробка, мороз, жара: секретная кнопка на панели автомобиля, которая экономит топливо и портит здоровье
Космический пазл: открытие учёных объяснило происхождение воды на нашей планете
Колониальный блеск Вальядолида: уникальные места на полуострове Юкатан в Мексике
Секрет молодости раскрыт? Как эспандер может преобразить ваше тело после 50 лет
Нервные сигналы стареют вместе с телом: как упражнения с сопротивлением помогают их ускорить
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью

Не прошла мимо: Кудрявцева тремя словами отреагировала на восстановление в правах паралимпийцев РФ

0:51
Шоу-бизнес

Телеведущую Леру Кудрявцеву обрадовало снятие всех ограничений с Паралимпийского комитета России.

Российский спортсмен с нейтральным флагом на зимних Играх
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Российский спортсмен с нейтральным флагом на зимних Играх

Кудрявцева не прошла мимо новости о том, что на недавнем заседании, состоявшемся в Сеуле, Международный паралимпийский комитет высказался большинством голосов за возобновление членства России и Белоруссии.

Напомним, паралимпийцам РФ и Белоруссии было запрещено принимать участие в международных спортивных соревнованиях в 2022 году после начала спецоперации. Теперь же спортсмены смогут выступать с флагом и гимном. 

Кудрявцева горячо одобрила это решение.

"Давно бы так", — высказалась звезда ТВ в своём Telegram-канале.

Ранее ведущая резко раскритиковала певицу Аиду Гаррифулину за выбор мужа. Она заявила, что не понимает, что оперная певица нашла в Алексее Воробьёве.

Уточнения

Паралимпи́йские и́гры (параолимпи́йские игры) — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Традиционно проводятся после Олимпийских игр, а начиная с летних Паралимпийских игр 1988 года — на тех же спортивных объектах.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Популярное
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих

Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.

Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Бензин в России: правда о призраке дефицита, который пугает каждые 3 года
После 100 км/ч бак плачет, заправка смеётся: где прячется настоящая золотая скорость
Почему реки изменили свой путь после вымирания динозавров? Что стоит за загадочным исчезновением
Время выплат пришло: как государство рассчитается по советским вкладам
Нарисуйте часы — и узнайте правду: простой тест способен выявить деменцию задолго до симптомов
Ипотечный апокалипсис надвигается: в одних регионах платёж как зарплата, в других — как целый бизнес
Сутки без сна кажутся пустяком: что происходит с телом и психикой на третий день бодрствования
Организм быстро сдаёт без движения: каждые 2 месяца без спорта уменьшают тонус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.