Больно от каждого кадра: почему трейлер Простоквашино разочаровал зрителей

3:02
Шоу-бизнес

Свежий трейлер киноадаптации "Простоквашино" режиссёра Сарика Андреасяна стал самым обсуждаемым видео недели — но, увы, по отрицательным причинам. Зрители называют его "пластиковым", жалуются на компьютерных животных и критикуют выбор актёров.

Деревня
Фото: dreamypixel.com by Dreamy Pixel is licensed under Wikimedia Commons, the free media repository
Деревня

Главные нарекания касаются неестественной графики главных героев фильма — Матроскина и Шарика, чрезмерно глянцевого интерьера советской квартиры и того, что актёры будто играют "без души".

В Telegram-канале онлайн-сервиса "Кинопоиск" пользователи иронизируют: исполнитель одной из главных ролей в картине Иван Охлобыстин "как был доктором Быковым из "Интернов", так и остался — только в пальто и с усами".

Что пишут зрители

Комментарии под трейлером оказались беспощадными:

"А новое что-то придумать никак? Или хотя бы грамотно старое переработать":

"Как все пластиково выглядит, не натурально, не лампово";

"Больно буквально от каждого кадра";

"Неинтересно, почти все с мультика слизали";

"От Охлобыстина прям корежит уже. Очередное надругательство над классикой";

"У Сарика похоже больше нет актеров, только жена и Павел Прилучный, везде одни лица… Скучно".

Тем не менее, некоторые зрители выражают надежду, что к премьере "модельки поправят", вспоминая, как создатели "Чебурашки" в последний момент улучшили анимацию.

Как могло бы быть лучше

Основная проблема, по мнению зрителей, — неестественные животные. Лента выглядела бы убедительнее, если бы в роли Матроскина и Шарика выступили настоящие кот и собака. Подобный пример уже есть: в фильме "Глазами пса" (2025) роль четвероногого героя исполнила настоящая собака, и зрители отметили, что это решение сделало картину более живой. Такой ход мог бы стать оригинальным взглядом на легендарный мультфильм, а не очередной пересказ с "ходячей графикой".

О чем фильм

Сюжет "Простоквашино" разворачивается в СССР. Дядя Федор (Роман Панков) сбегает из дома и поселяется в деревне вместе с Матроскиным (озвучивает Антон Табаков) и Шариком (озвучивает Павел Деревянко). Его родителей сыграли Лиза Моряк и Павел Прилучный, а роль почтальона Печкина исполнил Иван Охлобыстин. Формат картины гибридный: актёры живые, а животные выполнены в виде CGI-персонажей. Однако зрители пока воспринимают это как новое "надругательство над классикой".

Премьера картины назначена на 1 января 2026 года. Лента может стать праздничным ностальгическим подарком или же повторить судьбу других проектов, которые зрители и критики отвергли ещё до выхода.

Ранее Андреасян показал кадры из экранизации "Сказки о царе Салтане" по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
