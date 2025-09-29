Ксения Собчак потратила 1,2 млрд рублей на квартиру в Москве: что за особняк и почему ремонт длился 2 года

Телеведущая Ксения Собчак стала владелицей апартаментов в историческом особняке в центре Москвы.
Недвижимость расположена в здании 1903 года постройки на улице Большая Дмитровка, известном своим уникальным архитектурным декором. По информации НТВ, журналистка отдала за новое жильё порядка 1,2 млрд рублей.
Покупка была совершена два года назад, однако завершение ремонтных работ потребовало значительного времени.
"Постепенно я всем покажу, какую красивую квартиру я сделала. Это фантастика и шедевр", — прокомментировала Собчак.
Общая стоимость ремонта, по данным источников, составила несколько сотен миллионов рублей.
Данное приобретение дополняет список недвижимости ведущей. В их числе дом в подмосковном посёлке "Горки-8" и квартира в Дубае.
Новоселье Собчак отметила масштабной вечеринкой в стиле нулевых, вызвавшей резонанс в медиапространстве.
