Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дружба против настоящей страсти: как жена Влада Соколовского оправдала его измены Рите Дакоте
Один лишний градус — и мир подсаживается на сладкое: как ожирение становится эпидемией
Имя с ароматом сакуры: как кличка из Страны восходящего солнца меняет судьбу питомца
17 километров удовольствий: пляжи Адлера, которые превращают отдых в приключение
Антиэйдж в ладонях: пошаговый лайфхак массажа, который оживляет лицо за недели
Андерсон манипулирует эмоциями в фильме Битва за битвой: как одна песня изменила героя ДиКаприо
Запёк в духовке — и ужин для всей семьи готов: медовые фрикадельки с рисом по-новому
Планета рискует сменить цвет: тревожные знаки в океанах — моря становятся зелёными на глазах
Немцы и японцы под китайской крышей: во Владивосток едут авто в два раза дешевле

Ксения Собчак потратила 1,2 млрд рублей на квартиру в Москве: что за особняк и почему ремонт длился 2 года

1:05
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Собчак стала владелицей апартаментов в историческом особняке в центре Москвы.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Недвижимость расположена в здании 1903 года постройки на улице Большая Дмитровка, известном своим уникальным архитектурным декором. По информации НТВ, журналистка отдала за новое жильё порядка 1,2 млрд рублей.

Покупка была совершена два года назад, однако завершение ремонтных работ потребовало значительного времени.

"Постепенно я всем покажу, какую красивую квартиру я сделала. Это фантастика и шедевр", — прокомментировала Собчак.

Общая стоимость ремонта, по данным источников, составила несколько сотен миллионов рублей.

Данное приобретение дополняет список недвижимости ведущей. В их числе дом в подмосковном посёлке "Горки-8" и квартира в Дубае.

Новоселье Собчак отметила масштабной вечеринкой в стиле нулевых, вызвавшей резонанс в медиапространстве.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Домашние животные
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Зубы молчат, а психика страдает: что происходит, когда вы откладываете визит к врачу
Собачье сердце бьётся громче слов: тайные сигналы, с помощью которых питомец признаётся в любви
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Возвращение Нюши: певица показала, как проводит время в Эмиратах с дочерью и сыном
Шуршащая броня для кухни: маленькая хитрость превращает дом в крепость от грызунов
20% на полке: как закон меняет винный рынок России
Снуп Догг на зимней Олимпиаде: как рэпер будет освещать Игры в Милане после парижского успеха
Сон, от которого зависит здоровье: как избежать эндокринных нарушений
Королевские дети в мире магии: какой подарок получил младший сын Кейт Миддлтон на съёмках Гарри Поттера
Зрачок океана обернулся архивом апокалипсисов: тайна, от которой холодеет кровь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.