Садальский вспомнил слова из знаменитой песни Высоцкого и провёл неожиданную параллель с Пугачёвой

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский провёл аналогию между певцом Владимиром Высоцким, певицей Аллой Пугачёвой и рок-музыкантом Юрием Шевчуком.

Певица Алла Пугачёва
Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Алла Пугачёва

Садальский вспомнил слова песни Высоцкого, который 50 лет назад спел о том, что он станет нужен стране только после своей смерти.

Актёр фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что Высоцкий стал феноменом поп-культуры, который больше не представляет ни для кого опасности. Садальский считает, что "хороший бунтарь — неживой".

В этом контексте он упомянул имена Шевчука и Пугачёвой, отметив, что  они — "неудобные" бунтари.

"Не скажу про живых, а покойников мы бережём", — привёл Садальский слова песни Высоцкого "Райские яблоки".

Ранее Садальский подыскал для  Пугачёвой необычное пристанище на фоне скандала. Он отметил, что туда для Примадонны дверь всегда открыта.

Уточнения

Влади́мир Семёнович Высо́цкий (25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, там же) — советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен (бард), прозаик, сценарист; заслуженный артист РСФСР (1986, посмертно), лауреат Государственной премии СССР.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
