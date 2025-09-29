Киркоров спалился в соцсетях Вероники Степановой: что он действительно думает о Пугачёвой

Психолог Вероника Степанова уличила поп-короля Филиппа Киркорова в том, что он наследил в её соцсетях. Психолог решила, что артист согласен с её позицией по поводу певицы Аллы Пугачёвой.

Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Филипп Киркоров

Степанова сделала скрин с доказательством того, что Киркоров поставил лайк под её видео, где она очень резко отзывается о Пугачёвой. Запись Вероники была опубликована под названием "Пробухала молодость".

Психолог сочла жест Киркорова одобрением её позиции.

"Филипп согласен с моей оценкой его бывшей жены", — подписала Степанова в соцсетях.

Ранее Пугачёва объяснила, за что обижается на Киркорова. Примадонна призналась, что её огорчают шутки певца о ней в юмористических передачах. Она заявила, что брак с Филиппом у неё был фиктивным и имел целью помочь молодому певцу с продвижением на российской эстраде.

