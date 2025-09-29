Киркоров спалился в соцсетях Вероники Степановой: что он действительно думает о Пугачёвой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Психолог Вероника Степанова уличила поп-короля Филиппа Киркорова в том, что он наследил в её соцсетях. Психолог решила, что артист согласен с её позицией по поводу певицы Аллы Пугачёвой.

Степанова сделала скрин с доказательством того, что Киркоров поставил лайк под её видео, где она очень резко отзывается о Пугачёвой. Запись Вероники была опубликована под названием "Пробухала молодость".

Психолог сочла жест Киркорова одобрением её позиции.

"Филипп согласен с моей оценкой его бывшей жены", — подписала Степанова в соцсетях.

Ранее Пугачёва объяснила, за что обижается на Киркорова. Примадонна призналась, что её огорчают шутки певца о ней в юмористических передачах. Она заявила, что брак с Филиппом у неё был фиктивным и имел целью помочь молодому певцу с продвижением на российской эстраде.

Фили́пп Бедро́сович (Бедро́с) Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
