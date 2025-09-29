Тигран как триггер: что рассказал Панин* о Тигране Кеосаяне после смерти режиссёра

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин* внезапно вспомнил добрым словом покойного режиссёра и телеведущего Тиграна Кеосаяна.

Фото: Инстаграм Алексея Панина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Алексей Панин и режиссёр Тигран Кеосаян

Панин* опубликовал в социальных сетях фото, на котором он запечатлён с Кеосаяном.

"Тигран стал лишь триггером, чтобы лишний раз задуматься об очень важных в жизни вещах", — написал актёр в социальных сетях.

Звезда фильма "Жмурки" не одобрил тех, кто злорадствует по поводу смерти Кеосаяна.

Панин* вспомнил, как Тигран "взял его под своё крыло", оказывая всяческую помощь. Тогда, по словам актёра, Кеосаян никак не высказывался о ситуации на Украине.

"Он был весёлым и очень остроумным человеком. Он снимал неплохое кино и генерировал творческими идеями. Это было очень хорошее время, которое я вспоминаю с большой радостью", — написал Алексей в соцсетях.

Артист признал, что со временем люди могут меняться не в лучшую сторону. Он подчеркнул, что никогда не желал смерти даже тем, кого сильно недолюбливал.

Ранее сообщалось, что безутешная вдова режиссёра, журналистка Маргарита Симоньян, не смогла сдержать чувств на его похоронах.

* внесён в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга