Снуп Догг на зимней Олимпиаде: как рэпер будет освещать Игры в Милане после парижского успеха

Американский рэпер Снуп Догг войдёт в состав комментаторской команды на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане. Артист будет работать специальным корреспондентом для телеканала NBCUniversal и стримингового сервиса Peacock во время трансляций соревнований.
На предстоящих Играх музыкант представит авторскую рубрику "Лучшие хиты Снупа". В рамках проекта он не только прокомментирует спортивные состязания, но и познакомит зрителей с культурными особенностями северной Италии.
"Мировая мегазвезда исследует северную Италию и поделится своим уникальным видением ситуации", — подтвердили в NBCUniversal.
Сам артист выразил энтузиазм по поводу предстоящей работы.
"Олимпиада — это самая большая сцена в мире, и, как всем известно, я люблю спорт, объединяю людей и дарю им радость", — заявил Снуп Догг.
Он также пообещал зрителям "двойной гангстерский дуэт" в сотрудничестве с телеведущим Майком Тирико.
Это продолжение успешного опыта рэпера в роли спортивного обозревателя. Ранее он работал специальным корреспондентом на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.
По словам исполнительного продюсера NBC Olympics Молли Соломон, Снуп Догг "наладил контакт со зрителями так, как мы никогда раньше не видели".
