Конфуз во время концерта: как Димаш переписал песню на ходу и обманул зрителей

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Димаш рассказал забавную историю о том, как однажды забыл слова своей песни во время выступления, но сумел выйти из ситуации. Об этом сообщает портал Skifnews.kz.

Фото: ВК-аккаунт певца Димаша by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Димаш Кудайберген

"На одном концерте я вдруг потерял нить текста песни. Это случилось неожиданно. Я начал импровизировать, соединяя строки примерно так, как будто пел правильно", — признался артист.

Артиста позабавило то, что поклонники не заметили его промаха. Он предположил, что китайская публика решила, что песня звучит на казахском, а казахстанские зрители подумали, что он перешёл на китайский.

История вызвала симпатию у публики. Артист получил тёплые отклики пользователей соцсетей. Фанаты похвалили его за находчивость и за то, что он не растерялся.

Ранее сообщалось, что победитель конкурса "Интервидение", вьетнамский певец Дык Фук, устроил фотосессию в Москве на Красной площади.

Уточнения

Динмухамме́д (Дима́ш) Кана́тович Кудайберге́н (каз. Дінмұхаммед (Димаш) Қанатұлы Құдайберген; род. 24 мая 1994, Актюбинск) — казахский певец, композитор и мультиинструменталист.

