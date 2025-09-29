Конфуз во время концерта: как Димаш переписал песню на ходу и обманул зрителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певец Димаш рассказал забавную историю о том, как однажды забыл слова своей песни во время выступления, но сумел выйти из ситуации. Об этом сообщает портал Skifnews.kz.

Певец Димаш Кудайберген
Фото: ВК-аккаунт певца Димаша by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Димаш Кудайберген

"На одном концерте я вдруг потерял нить текста песни. Это случилось неожиданно. Я начал импровизировать, соединяя строки примерно так, как будто пел правильно", — признался артист.

Артиста позабавило то, что поклонники не заметили его промаха. Он предположил, что китайская публика решила, что песня звучит на казахском, а казахстанские зрители подумали, что он перешёл на китайский.

История вызвала симпатию у публики. Артист получил тёплые отклики пользователей соцсетей. Фанаты похвалили его за находчивость и за то, что он не растерялся.

Ранее сообщалось, что победитель конкурса "Интервидение", вьетнамский певец Дык Фук, устроил фотосессию в Москве на Красной площади.

Уточнения

Динмухамме́д (Дима́ш) Кана́тович Кудайберге́н (каз. Дінмұхаммед (Димаш) Қанатұлы Құдайберген; род. 24 мая 1994, Актюбинск) — казахский певец, композитор и мультиинструменталист.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
