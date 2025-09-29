Дружба против настоящей страсти: как жена Влада Соколовского оправдала его измены Рите Дакоте

Жена поп-исполнителя Влада Соколовского Ангелина объяснила, почему он изменял своей экс-супруге, певице Рите Дакоте.

Фото: ВК-аккаунт Влада Соколовского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Влад Соколовский

Ангелина уверена, что у артиста с бывшей женой были отношения, которые больше напоминали дружбу. Она убеждена, что у неё с Владом всё по-другому, так как между ними разгорелась настоящая страсть.

Соколовский объяснил нынешней избраннице, что до встречи с ней он никогда не чувствовал ничего подобного.

Однако блогер Айза Долматова предостерегла девушку, так как убеждена, Влад — это "красный флаг". Она вспомнила, как переживала за Дакоту, когда наступил крах её отношений с Соколовским.

"Мы подруги, я была рядом с Ритой в тот сложный период их отношений, наполненный изменами. Ее слёзы были на моих руках", — сказала Айза в реалии-шоу "Ставка на любовь".

Блогер отметила, что в момент разрыва с Соколовским певица была беременна.

Ранее сообщалось, что Соколовский встретился с дочерью Мией в Тбилиси перед её долгой поездкой в США на учёбу.

Уточнения

Влад Соколо́вский (настоящее имя — Всеволод Андреевич Соколовский; род. 24 сентября 1991, Москва) — российский певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актёр, телеведущий, участник балета Аллы Духовой «Тодес», бывший солист группы «БиС».

