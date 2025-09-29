Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ковер пьёт грязь, как губка: средство из кладовки спасает ткань и убирает запахи за ночь
Автомойка создаёт иллюзию чистоты : какие режимы работают впустую
Один лишний градус — и мир подсаживается на сладкое: как ожирение становится эпидемией
Имя с ароматом сакуры: как кличка из Страны восходящего солнца меняет судьбу питомца
17 километров удовольствий: пляжи Адлера, которые превращают отдых в приключение
Ксения Собчак потратила 1,2 млрд рублей на квартиру в Москве: что за особняк и почему ремонт длился 2 года
Антиэйдж в ладонях: пошаговый лайфхак массажа, который оживляет лицо за недели
Андерсон манипулирует эмоциями в фильме Битва за битвой: как одна песня изменила героя ДиКаприо
Запёк в духовке — и ужин для всей семьи готов: медовые фрикадельки с рисом по-новому

Дружба против настоящей страсти: как жена Влада Соколовского оправдала его измены Рите Дакоте

1:13
Шоу-бизнес

Жена поп-исполнителя Влада Соколовского Ангелина объяснила, почему он изменял своей экс-супруге, певице Рите Дакоте

Певец Влад Соколовский
Фото: ВК-аккаунт Влада Соколовского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Влад Соколовский

Ангелина уверена, что у артиста с бывшей женой были отношения, которые больше напоминали дружбу. Она убеждена, что у неё с Владом всё по-другому, так как между ними разгорелась настоящая страсть.

Соколовский объяснил нынешней избраннице, что до встречи с ней он никогда не чувствовал ничего подобного.

Однако блогер Айза Долматова предостерегла девушку, так как убеждена, Влад — это "красный флаг". Она вспомнила, как переживала за Дакоту, когда наступил крах её отношений с Соколовским.

"Мы подруги, я была рядом с Ритой в тот сложный период их отношений, наполненный изменами. Ее слёзы были на моих руках", — сказала Айза в реалии-шоу "Ставка на любовь".

Блогер отметила, что в момент разрыва с Соколовским певица была беременна.

Ранее сообщалось, что Соколовский встретился с дочерью Мией в Тбилиси перед её долгой поездкой в США на учёбу.

Уточнения

Влад Соколо́вский (настоящее имя — Всеволод Андреевич Соколовский; род. 24 сентября 1991, Москва) — российский певец, автор-исполнитель, продюсер, танцор, актёр, телеведущий, участник балета Аллы Духовой «Тодес», бывший солист группы «БиС». 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Наука и техника
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Военные новости
2519 домов одним махом: успехи ВС РФ в Кировске
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Дружба против настоящей страсти: как жена Влада Соколовского оправдала его измены Рите Дакоте
Один лишний градус — и мир подсаживается на сладкое: как ожирение становится эпидемией
Имя с ароматом сакуры: как кличка из Страны восходящего солнца меняет судьбу питомца
17 километров удовольствий: пляжи Адлера, которые превращают отдых в приключение
Ксения Собчак потратила 1,2 млрд рублей на квартиру в Москве: что за особняк и почему ремонт длился 2 года
Антиэйдж в ладонях: пошаговый лайфхак массажа, который оживляет лицо за недели
Андерсон манипулирует эмоциями в фильме Битва за битвой: как одна песня изменила героя ДиКаприо
Запёк в духовке — и ужин для всей семьи готов: медовые фрикадельки с рисом по-новому
Планета рискует сменить цвет: тревожные знаки в океанах — моря становятся зелёными на глазах
Немцы и японцы под китайской крышей: во Владивосток едут авто в два раза дешевле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.